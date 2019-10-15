Глава Rail Baltic Estonia покидает свой пост по собственному желанию

«Я благодаря Рийю за отличную работу по созданию Rail Baltic Estonia. Под ее руководством создана сильная команда и сделаны важные шаги по подготовке прокладки магистрали. Совет уже инициировал процесс поиска нового руководителя предприятия», - сообщил BNS председатель совета RB Estonia Андре Кююсвек.

«Наша команда в течение двух лет довела работу над проектом от подготовительного этапа до начала его реализации», - сказала сама Рийя Силлаве.

По ее словам, в результате последовательной работы существенно возросла уверенность в том, что новая железная дорога в итоге будет построена. «Я вложила в проект Rail Baltic всю свою энергию и покидаю его по личным причинам. Строительство началось, а с этого этапа есть смысл передать эстафету новому руководителю», - добавила Силлаве.