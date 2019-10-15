Туристы случайно пересекли границу и оказались в тюрьме

30-летний Дэвид Коннорс и его супруга 24-летняя Эйлин находились в Канаде с трехмесячным ребенком и передвигались по стране на автомобиле. С ними также был родной брат Дэвида Майкл Коннорс, его жена и двое детей.

По словам туристов, в один из дней отпуска они посещали Ванкувер, и по дороге к городу случайно свернули на проселочную дорогу, пытаясь избежать столкновения с животным, выбежавшим на шоссе.

Спустя несколько мгновений их окружили сотрудники полиции и пограничной службы и заявили, что туристы пересекли международную границу. После этого всех британцев посадили в фургон и отвезли в аэропорт Сиэтла, и туристы подумали, что их просто депортируют. Однако семью Коннорс отправили в Пенсильванию, где расположен центр, в котором содержат заключенных под стражу мигрантов.

По словам Эйлин Коннорс, в центре с ними обращались ужасно: всех, включая трехмесячного ребенка, заставили раздеться, а его покрывало и одежду забрали в стирку. «Когда я спрашивала, как я должна согревать ребенка в таком холоде, они ответили, чтобы я накрыла его шляпой… Они даже забрали один из его контейнеров с молочной смесью, который мне потом пришлось выпрашивать у них три дня», — поделилась Коннорс.

По словам их адвоката Бриджит Камбрии, семья действительно не подозревала, что пересекает границу штата. Они надеются, что в скором времени их депортируют в Англию.