Вт, 15.10.2019
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  • На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали

На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали
Движение нарушено

На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали.

ФОТО: Postimehe lugeja

На 27-м километре Таллиннской окружной дороги сейчас из-за аварии закрыто одно направление движения, передает Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 18:35 сообщили об аварии на 27-м километре Таллиннской окружной дороги около виадука Ялгимяэ, где столкнулись четыре автомобиля.

Скорая помощь доставила в больницу с места происшествия двух человек.

Сейчас на месте происшествия закрыта ведущая в Луйге полоса движения. Движение перенаправлено и регулируется полицией.

По словам свидетелей, скорость одного из попавших в аварию транспортных средств могла составлять более 150 км/ч. Ехавшая в левом ряду машина резко затормозила, из-за чего в нее врезались находившиеся сзади автомобили.

На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали.

ФОТО: Postimehe lugeja

На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали.

ФОТО: Postimehe lugeja foto

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