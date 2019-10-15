По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 18:35 сообщили об аварии на 27-м километре Таллиннской окружной дороги около виадука Ялгимяэ, где столкнулись четыре автомобиля.

Скорая помощь доставила в больницу с места происшествия двух человек.

Сейчас на месте происшествия закрыта ведущая в Луйге полоса движения. Движение перенаправлено и регулируется полицией.

По словам свидетелей, скорость одного из попавших в аварию транспортных средств могла составлять более 150 км/ч. Ехавшая в левом ряду машина резко затормозила, из-за чего в нее врезались находившиеся сзади автомобили.

На Таллиннской окружной дороге столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали. ФОТО: Postimehe lugeja