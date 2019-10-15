Ратас: нападки EKRE на министра Танеля Кийка подрывают единство коалиции

«Различия во взглядах партий и их членов можно понять, однако персонально адресованные нападки против своих партнеров, исходя из этих различий никак не способствуют единству коалиции и достижению совместно намеченных целей. Наоборот, подобные нападки раскалывают единство и разрушают сотрудничество», - написал Ратас во вторник вечером в социальных сетях Facebook.

Портал Uued Uudised, отражающий идеологию EKRE, неоднократно подвергал критике Танеля Кийка лично и чиновников Министерства социальных дел за выделение денег сообществу ЛГБТ. Во вторник портал Uued Uudised выступил с публикацией «Министр социальных дел Танель Кийк обвиняет EKRE в попытке показательной порки — что на самом деле кроется за этим?», проиллюстрировав статью фотографией Танеля Кийка с подписью «Зачем эстонцам министр ЛГБТ?». К вечеру вторник портал сменил фотографию.

По словам Ратаса, Танель Кийк в правительстве проявил себя как министр, который ведет серьезную работу по развитию социальной защиты детей, работников, пожилых, по развитию политики в сфере охраны труда, по отстаиванию здоровья населения и по обеспечению всем равных возможностей. Это он делает на заседаниях правительства, на совещаниях, в публичных выступлениях, защищая подведомственную ему сферу, оказывая поддержку своим коллегам.

«Я считаю совершенно неприемлемыми нападки против Танеля, касающиеся его деятельности по отстаиванию сферы ответственности Министерства социальных дел. Тем более, что Центристская партия, Консервативная народная партия и Isamaa, составляя коалицию, договорились, что они будут представлять всех жителей Эстонии. Мы хотим также отстаивать сплоченное общество, члены которого не чувствуют себя отверженными, раскол между различными его группами уменьшается», - написал Ратас.