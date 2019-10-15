Единственная страна ЕС поддержала операцию Турции в Сирии

"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - цитирует венгерского политика информационное агентство dpa. Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов "зоны безопасности" на границе между Турцией и Сирией. В эту зону безопасности Анкара намеревается переместить беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции. ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.

По данным ООН, с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии 9 октября более ста тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находится сейчас в Азербайджане, где проходит VII саммит Тюркского совета. Хотя венгры, по современным научным данным, не имеют родства с тюрксими народами, с девятнадцатого века существует концепция венгерского туранизма, представители которой считают, что у венгров и турок имеются общие предки и культурная близость.

В Венгрии существуют памятники наследия Османского периода, такие как мавзолей "Гюль-Баба-Тюрбе" в Будапеште, а венгерского премьера Орбана и президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана связывают дружеские отношения.