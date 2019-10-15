Новому правлению Центристской партии в Тарту не удалось сместить вице-мэра Монику Ранд

По словам Моники Ранд, на собрании были почти все члены правления отделения партии, за исключением нового руководителя Яана Тоотса.

«По сути дела, на этом собрании ничего не произошло, поскольку правление отделения партии выдвинуло мне уже известные упреки и претензии, на что я в очередной раз разъяснила, что в отставку не уйду», - сказала Ранд.

Она отметила, что высказывания в ее адрес в ходе собрания становились все острее и все присутствовавшие проявили крайнее недовольство ее поведением. «Я их выслушала и пояснила, что в самый разгар составления бюджета города с должности не уйду и не брошу свою команду», - добавила Ранд.