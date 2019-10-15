Вт, 15.10.2019
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Технические инциденты: авиакомпания Swiss прекращает использование Airbus A220
Заявление airBaltic

Airbus A220-300

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Швейцарская авиалиния Swiss после нескольких технических инцидентов прекратила использование всех самолетов Airbus A220. Будет проведена их внеочередная проверка, передает Rus.TVNET со ссылкой на Новостную службу LTV.

Во вторник, 15 октября, авиалинии пришлось посадить самолет из Лондона в Женеву, так как у самолета возникли проблемы с двигателем. В последние месяцы были еще два похожих случая. 

Самолеты, которые теперь производит Airbus, ранее производила компания Bombardier, поэтому название с Bombardier C-series было изменено на A220.

20 таких самолетов использует и airBaltic. Авиакомпания распространила заявление, что она использует двигатели другого типа, нежели швейцарская авиакомпания, и они в свою очередь отвечают всем стандартам безопасности, поэтому airBaltic продолжит использовать флот. 

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