Статистика: жители Эстонии все активнее оформляют паспорта и ID-карты в интернете

"Мы стараемся сделать электронное бюро самообслуживания еще более удобным для клиентов. Очень рады тому, что все больше людей ценит свое время и подает ходатайство о новом документе по интернету", – сказала комиссар бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

С августа этого года, кроме ходатайства о получении ID-карты, в самообслуживании можно ходатайствовать и о получении повторного паспорта гражданина Эстонии для взрослого или первичного паспорта для ребенка.

"Это помогает сэкономить не только время, но и деньги, так как ходатайствуя о паспорте и ID-карте одновременно госпошлина будет меньше, чем при подаче ходатайств об этих документах отдельно", – добавила Марит Абрам.

Средний возраст пользователя бюро самообслуживания – 31 год. Это житель Таллинна или Харьюмаа, женщин и мужчин среди таких пользователей поровну.

Самому пожилому гражданину Эстонии, который подал ходатайство о получении документа в бюро самообслуживания, было 103 года. "Людей в возрасте 100 лет и старше, которые подали ходатайство о документе по интернету, было семь. А самым маленьким гражданам на момент подачи ходатайства о документе было всего семь дней, – рассказала Марит Абрам. - Больше всего ходатайств в самообслуживании подается как раз для получения документа на ребенка. Младенца легче сфотографировать дома или у фотографа, и в таком случае не надо идти с маленьким ребенком в многолюдное бюро обслуживания. Это большой плюс для родителей, так как ходатайство можно подать дома, сделав это в удобное для себя время".

По состоянию на 15 октября в э-бюро самообслуживания подали 82 459 ходатайства об ID-карте или паспорте гражданина Эстонии. Из них почти 40% было подано в 2019 году.

Почти за три месяца, в течение которых в э-самообслуживании можно подавать ходатайство и о получении нового паспорта, возможностью ходатайствовать только о паспорте воспользовалось 1748 человек. В 2143 случаях подавались ходатайства на паспорт и ID-карту одновременно.