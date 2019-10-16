Мбаппе отказался от космической зарплаты

По информации издания, руководство ПСЖ предложило форварду контракт до 2024 года. Отмечается, что 20-летний Мбаппе отказался от соглашения, так как рассчитывает перейти в мадридский «Реал».

В марте этого года France Football сообщал, что сливочные собираются предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход Мбаппе. Трансфер может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит нападающему ПСЖ Неймару, который летом 2017 года перешел во французский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Согласно оценке CIES Football Observatory, Мбаппе является самым дорогим игроком планеты. Его стоимость оценивается в 252,2 миллиона евро.