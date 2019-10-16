ФИФА готова ввести пожизненные дисквалификации за расизм

В заявлении сказано, что федерация может расширить до мирового масштаба те санкции, которые будут применены к организации, допустившей проявления расизма на стадионе.

ФИФА ожидает решения дисциплинарного комитета УЕФА по вчерашнему матчу и готова применить санкции к Болгарскому футбольному союзу со своей стороны.

«Так много раз мы говорили, что расизму нет места в футболе, однако до сих пор сталкиваемся с этим вызовом и боремся с этой проблемой как в нашем спорте, так и в обществе. Нам необходима помощь властей в том, что идентифицировать и наказать нарушителей. Однако, возможно, нам стоит более широко подумать над этой проблемой и над путями ее решения.

Мы недавно ужесточили правила и не думали, что нам так скоро вновь придется думать о том, как сражаться с этой отвратительной проблемой. Кажется, что в некоторых частях мирах ситуация только ухудшается.