Эрдоган: Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США

"Операция продолжится, Турция не обеспокоена санкциями", - пишет газета "Дейли сабах" со ссылкой на слова Эрдогана.

Президент Турции также заявил, что не намерен прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими ополченцами на севере Сирии.

"Господин президент требовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем", - предупредил Эрдоган.

"Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", - добавил он.

Президент Турции также заявил, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолетов F-35.

"Предложения продолжают поступать", - заверил он.

Ранее США отказались поставлять Турции F35 в ответ на решение Анкары купить российские системы ПВО С-400.

Эрдоган не считает проблемой прибытие сирийской армии в Манбидж. Он заявил, что состоявшийся во вторник переход города Манбидж под контроль сирийских правительственных сил не является негативным событием.

"Приход сил режима Асада в Манбидж не является чем-то негативным, однако Отряды народной самообороны (курдские ополченцы) должны выйти оттуда", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Во вторник Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Им на смену прибыли сирийские правительственные войска. Этот город расположен на севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию против курдских формирований.