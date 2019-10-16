Финляндия практически гарантировала себе выход на чемпионат Европы по футболу

Разгромив дома 3:0 Армению, сборная Финляндии практически гарантировала себе поездку на Евро-2020. Теэму Пукки оформил дубль, еще один гол на свой счет записал Фредрик Йенсен из немецкого "Аугсбурга".

После восьми встреч Суоми набрала 15 очков, а благодаря победе 2:1 греков над боснийцами и оторвалась на пять очков от третьего место, которое делят Армения и Босния. Это означает, что в последних двух матчах финнам мужно набрать всего одно очко или ждать осечки армян с боснийцами. Финнам предстоит 15 ноября встреча с аутсайдером группы, командой Лихтенштейна и если ничего провального для Суоми не произойдет, то финны впервые попадут на континентальное первенство.

На Евро-2020 попала Испания, с трудом сведшая свой матч против шведов к ничьей. Во втором тайме на 52-й минуте у шведов отличился нападающий "Краснодара" Маркус Берг, а Родриго сумел лишь на последней минуте встречи сравнять счет - 1:1. Шведам теперь в оставшихся матчах надо сыграть не хуже румынов, которых не смогли остановить норвежцы (1:1). Преимущество скандинавов над Румынией за два тура до конца отбора составляет одно очко.

Самая запутанная ситуация в отборе к Евро-2020 наблюдается в группе D. В этой пятерке только Гибралтар не имеет шансов на продолжение борьбы, а четыре первые команды находятся в четырех очках друг от друга. Сборная Грузии победила Гибралтар 3:2, набрав восемь очков после семи встреч. Ирландцы в гостях проиграли швейцарцам, уступив последним инициативу за лидерство в группе. Ирландцы имеют 12 очков после семи встреч, датчане, одни из хозяев Евро-2020, также имеют 12 очков, но провели на матч меньше. Швейцария также имеет шесть игр и 11 очков.