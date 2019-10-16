Никита Кучеров привел "Тампу" к победе

"Тампа" обыграла в гостях "Монреаль" 3:1, две передачи на свой счет записал россиянин Никита Кучеров, ассистировавший сначала Брэйдону Коберну, а затем Стивену Стэмкосу. После шести встреч в активе Кучерова восемь очков (3+5).

В поединке "Торонто" и "Миннесоты" (4:2) ассистентский покер сделал защитник хозяев Морган Райли. Райли, считающийся одним из лучших пакмуверов лиги, установил еще одно необывхное достижение для защитников "Торонто": все его четыре голевые передачи были отданы разных хоккеистам. В прошлом году Райли набрал 72 очка (20+52), в этом году показатели 25-летнего хоккеиста равны семи матчам и девяти (0+9) очкам.