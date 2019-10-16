Никита Кучеров привел "Тампу" к победе

В НХЛ прошли семь поединков регулярного первенства.
"Тампа" обыграла в гостях "Монреаль" 3:1, две передачи на свой счет записал россиянин Никита Кучеров, ассистировавший сначала Брэйдону Коберну, а затем Стивену Стэмкосу. После шести встреч в активе Кучерова восемь очков (3+5).
В поединке "Торонто" и "Миннесоты" (4:2) ассистентский покер сделал защитник хозяев Морган Райли. Райли, считающийся одним из лучших пакмуверов лиги, установил еще одно необывхное достижение для защитников "Торонто": все его четыре голевые передачи были отданы разных хоккеистам. В прошлом году Райли набрал 72 очка (20+52), в этом году показатели 25-летнего хоккеиста равны семи матчам и девяти (0+9) очкам.
Результаты остальных матчей:
Виннипег – Аризона – 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
Калгари – Филадельфия – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Ванкувер – Детройт – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Вегас – Нэшвилл – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)