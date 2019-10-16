Operail начнет осуществлять грузоперевозки в Финляндии

По словам председателя правления Рауля Тоомсалу, для предприятия жизненно важно предлагать новые услуги и продукцию, а также находить новые рынки. «Принимая решения в предыдущие годы, мы уже планировали разнообразить рынки и услуги. Новые направления бизнеса вывели предприятие в прибыль, и мы продолжим двигаться тем же курсом в ближайшие годы. Расширение деятельности в Финляндию – это часть долговременной стратегии предприятия», – сказал он.

«В развитии направления на Финляндию важную роль играет большой опыт нашего предприятия, – пояснил член правления предприятия Пауль Лукка. - Клиенты и различные заинтересованные группы в Финляндии приняли нас очень хорошо. Дополнительная конкуренция на рынке приветствуется и способствует конкурентоспособности всего сектора».

Лукка подтвердил, что предприятие готовилось к выходу на рынок Финляндии около года. «На первом этапе мы инвестируем во вхождение на рынок около 50 миллионов евро на покупку подвижного состава и создание структуры, необходимой для деятельности железнодорожного предприятия», – сказал Лукка.

Operail Finland Oy руководит Илкка Сеппянен, имеющий большой опыт работы в железнодорожном концерне Финляндии VR. В течение своей карьеры Сеппянен руководил в VR группе продажами грузоперевозок по железной дороге, отвечал за логистику и безопасность. По словам Лукка, Сеппянен – один из сильнейших руководителей и знатоков в железнодорожной сфере Финляндии. «Сеппянен знаком со всеми важными заинтересованными группами и клиентами, а его знания и опыт работы в железнодорожной сфере, несомненно, исключительны и бесценны», – сказал Лукка.