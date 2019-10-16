Ср, 16.10.2019
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  • Форвард сборной Украины высмеял стремление России "взять Евро"

Форвард сборной Украины высмеял стремление России "взять Евро"

Роман Яремчук (слева) в матче Украина-Португалия

ФОТО: Mohammad Javad Abjoushak / ZUMAPRESS.com

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020, передает Р-Спорт.

Футболист также отметил, что к подобному результату нужно относиться спокойно и подверг критике слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о победе на континентальном первенстве.

"Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", - заявил Яремчук в эфире телеканала "Футбол-1".

Сборная Украины 14 октября обыграла Португалию со счетом 2:1 и обеспечила себе выход на предстоящий чемпионат Европы.

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