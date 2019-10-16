Форвард сборной Украины высмеял стремление России "взять Евро"

Футболист также отметил, что к подобному результату нужно относиться спокойно и подверг критике слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о победе на континентальном первенстве.

"Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", - заявил Яремчук в эфире телеканала "Футбол-1".