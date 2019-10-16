Известный эстонский стартап впал в летаргический сон

Известный эстонский стартап по разработке мобильных приложений Paytailor, привлекший почти 200 000 евро инвестиций, потерял всех оплачиваемых сотрудников и, по официальным данным, имеет нулевой оборот, однако за летаргическим сном все же проглядываются признаки жизни.
Согласно данным Коммерческого регистра, во втором и третьем кварталах предприятие не выплатило ни цента ни государственных налогов, ни налогов на рабочую силу. Финансовый отчет за 2018 год не был подан, а кроме того, накапала налоговая задолженность в размере 200 евро, пишет Postimees.
Для основателя предприятия Роде Лухаяэра такое положение дел стало новостью: он заявил, что связался с бухгалтером, и пообещал предоставить государству все необходимые бумаги. «Оборот был, и мы сразу же это задекларируем», - заверил он.
Оплачиваемых работников в Paytailor действительно не осталось. «Сотрудников нет, так как мы покупаем работу как услугу и занимаемся bootstrap'ом (бесплатное выполнение работы - прим. ред.). Конкретно я выживаю за счет накоплений, пришлось продать ценные бумаги в небольшом количестве и принадлежавшую мне недвижимость», - объяснил Роде Лухаяэр.
По его словам, остальные члены команды получают доход в других местах. Поскольку мы работаем как стартап, я процитирую лидеров эстонского стартап-сообщества: часто стартап-фирмы вынуждены действовать в нестабильных условиях. Предприятие не прекратило свою деятельность», - сказал основатель Paytailor.
Paytailor позволяет осуществлять мобильные платежи между торговцем и клиентом таким образом, что сумма покупки прибавляется к счету за мобильные услуги и снимается с банковской карты. Если еще год назад такую услугу предоставляли 14 предприятий, то сейчас лишь три.
Из мобильных операторов партнером предприятия является Elisa, которая подтвердила, что начатое в июле сотрудничество продолжится. «Сотрудничество между Elisa и Paytaylor по-прежнему сохраняется, но оно ограничено в связи со вступившей в силу директиве о платежах», - пояснил пресс-секретарь Elisa Таави Тедер. Директива, на которую он сослался, позволяет добавлять к счету за мобильные услуги платежный кредит в размере до 50 евро.
Трудность заключается в том, что в настоящее время мобильные платежи достигли массы, и их легко можно осуществить, например, посредством приложения Swedbank или Telia.
Запущенный в 2014 году стартап Paytailor привлек 180 000 инвестиций, общий оборот за эти годы составил 80 000 евро. Последний круг сбора средств прошел в 2016 году.