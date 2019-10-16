Известный эстонский стартап впал в летаргический сон

Согласно данным Коммерческого регистра, во втором и третьем кварталах предприятие не выплатило ни цента ни государственных налогов, ни налогов на рабочую силу. Финансовый отчет за 2018 год не был подан, а кроме того, накапала налоговая задолженность в размере 200 евро, пишет Postimees.

Для основателя предприятия Роде Лухаяэра такое положение дел стало новостью: он заявил, что связался с бухгалтером, и пообещал предоставить государству все необходимые бумаги. «Оборот был, и мы сразу же это задекларируем», - заверил он.

Оплачиваемых работников в Paytailor действительно не осталось. «Сотрудников нет, так как мы покупаем работу как услугу и занимаемся bootstrap'ом (бесплатное выполнение работы - прим. ред.). Конкретно я выживаю за счет накоплений, пришлось продать ценные бумаги в небольшом количестве и принадлежавшую мне недвижимость», - объяснил Роде Лухаяэр.

По его словам, остальные члены команды получают доход в других местах. Поскольку мы работаем как стартап, я процитирую лидеров эстонского стартап-сообщества: часто стартап-фирмы вынуждены действовать в нестабильных условиях. Предприятие не прекратило свою деятельность», - сказал основатель Paytailor.

Paytailor позволяет осуществлять мобильные платежи между торговцем и клиентом таким образом, что сумма покупки прибавляется к счету за мобильные услуги и снимается с банковской карты. Если еще год назад такую услугу предоставляли 14 предприятий, то сейчас лишь три.

Из мобильных операторов партнером предприятия является Elisa, которая подтвердила, что начатое в июле сотрудничество продолжится. «Сотрудничество между Elisa и Paytaylor по-прежнему сохраняется, но оно ограничено в связи со вступившей в силу директиве о платежах», - пояснил пресс-секретарь Elisa Таави Тедер. Директива, на которую он сослался, позволяет добавлять к счету за мобильные услуги платежный кредит в размере до 50 евро.

Трудность заключается в том, что в настоящее время мобильные платежи достигли массы, и их легко можно осуществить, например, посредством приложения Swedbank или Telia.