Сколько получают строители: смотрите, какие зарплаты платят своим работникам лидеры строительного сектора!

В конце октября будет опубликован полный рейтинг зарплат Äripäev, пока же издание привело список лидеров в строительном секторе.

На вершине списка оказалось паевое товарищество Dagöstrand, в котором трудятся 20 человек, второе место занимает Timbeco Construction OÜ с месячной средней брутто-зарплатой 4020 евро, а на третьей строчке находится SLV Ehitus, которая платит своим работникам в среднем 3827 евро в месяц.

В первую десятку вошли также Prefabcon OÜ, KKS OÜ, Fund Ehitus OÜ, Mirontek OÜ, Sonmak Group OÜ, Estofloors OÜ и Nordic FPC Group OÜ.

Крупнейшая по числу работников в Эстонии строительная фирма Merko Ehitus - 764 работника в 2018 году - заняла 24-ю строчку рейтинга со средней зарплатой 2804 евро в месяц.