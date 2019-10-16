Ср, 16.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Сколько получают строители: смотрите, какие зарплаты платят своим работникам лидеры строительного сектора!

Сколько получают строители: смотрите, какие зарплаты платят своим работникам лидеры строительного сектора!

Строительные инструменты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Большая вилка в зарплатах бросается в глаза при  сравнении заработных плат в эстонских строительных компаниях: если среднемесячная зарплата ведущей компании этого сектора в прошлом году составила 6 596 евро, то в нижней части списка средняя ежемесячная зарплата составляет менее 400 евро, пишет Äripäev.

В конце октября будет опубликован полный рейтинг зарплат Äripäev, пока же издание привело список лидеров в строительном секторе.

На вершине списка оказалось паевое товарищество Dagöstrand, в котором трудятся 20 человек, второе место занимает Timbeco Construction OÜ с месячной средней брутто-зарплатой 4020 евро, а на третьей строчке находится SLV Ehitus, которая платит своим работникам в среднем 3827 евро в месяц.

В первую десятку вошли также Prefabcon OÜ, KKS OÜ, Fund Ehitus OÜ, Mirontek OÜ, Sonmak Group OÜ, Estofloors OÜ и Nordic FPC Group OÜ.

Крупнейшая по числу работников в Эстонии строительная фирма Merko Ehitus - 764 работника в 2018 году - заняла 24-ю строчку рейтинга со средней зарплатой 2804 евро в месяц.

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