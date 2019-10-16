Страна, в которой и без того не хватает социальных работников, сокращает их обучение

По словам руководителя академического направления социальной защиты, профессора Таллиннского университета Кармен Торос, отчет «OSKA» противоречив, но установка каких-то пределов, по ее оценке, разумна.

«Для меня в этом нет логики, но государство сейчас работает по этому отчету. С одной стороны, он говорит, что обучают слишком много социальных работников с высшим образованием, нужно больше работников по уходу. А, с другой стороны, во многих местах в отчете говорится, что у некоторых социальных работников не хватает высшего образования», - сказала она.

Сокращение приема студентов, по словам Торос, это прямое последствие «OSKA». «Прием на социальную работу на уровне бакалавриата сокращается год от года, в магистратуре цифры остались теми же. В других частях, которые касаются повышения качества социальной работы, выводы отчета, конечно, адекватные», - добавила она.

Образование на заднем плане

Торос отметила, что и последнее исследование ассоциации социальных работников говорит о том, что почти половина имеющихся социальных работников не имеют высшего образования по специальности, а почти 10 процентов из них вообще не имеют никакого высшего образования.

«Если мы посмотрим на соседние страны, то, например, в Финляндии без степени магистра ни один работник по защите детства и социальный работник не может принять ни одного важного решения. Для этого нужны знания, чтобы взвесить, какое решение будет лучшим в интересах ребенка или клиента. Тут недостаточно иметь доброе сердце. Но этот противоречивый отчет „OSKA“ является главный указателем направления развития государства», - говорит профессор Таллиннского университета.

По словам руководителя программ магистерского обучения закрывающихся в Тартуском университете социальной работы и социальной политики Мерле Линно, в социальной работе в Эстонии всегда не хватало уверенности в том, что развитие сферы деятельности стоит за обучением: «В 1990-х годах, когда эти должности начали создавать, у людей не было необходимой подготовки. Но в практике укоренилось, что важно иметь жизненный и рабочий опыт, а на академическое образование в социальной работе все время обращали мало внимания. Это может быть той загвоздкой, за которую и зацепился отчет».

И Тором, и Линно отметили, что местные самоуправления сбились с ног в поисках социальных работников, но это не означает, что выпускники вузов вообще не идут работать в социальную сферу. Они могут работать, например, в системе образования, в полиции или в области права.

«Эта сфера деятельности сегодня большая и широкая. Даже, если они не идут работать в самоуправления, это не значит, что государство разбазаривает деньги. Знаний по социальной работе не хватает и в других сферах деятельности», - сказала Линно.