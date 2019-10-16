Страна, в которой и без того не хватает социальных работников, сокращает их обучение

Сокращение специальностей, связанных с социальной работой, по словам экспертов, никоим образом не решит проблему государства в поиске тысяч недостающих социальных работников, пишет Postimees.
Составляющая прогноз о потребности в рабочей силе и необходимых знаний в разных областях деятельности система «OSKA» в последний раз анализировала перспективы ближайшего будущего в 2016 году. В отчете, составленном на основании анализа по специалистам социальной сферы, указано, что в 2021 году потребуются тысячи социальных работников: львиную долю из них составляют работники по уходу, а также консультанты, опорные лица, руководители деятельности.
Но в отчете, опубликованном три года назад, пришли к выводу, что годовой набор на обучение социальных работников превышает потребностей сферы почти на четверть. В то же время было отмечено, что потребность в рабочей силе у нашего стареющего общества обязательно вырастет.
На основании составленного тогда отчета в этом году уже начали действовать и сокращать обучение социальных работников с высшим образованием. В Тартуском университете осенью начал обучение последний набор студентов программы – социальная работа и социальная политика, заключенный в январе между государством и Таллиннским университетом административный договор предусматривает, что набор группы учебной программы социальных наук нужно сократить на 10 процентов. Сказано, что университет не может увеличивать набор в группе социальной работы и консультирования больше чем до 60 студентов, в том числе на программу – социальная педагогика разрешено принимать до 20 студентов.
Составленное в Министерстве образования и науки предложение о сокращении не коснулось получения прикладного высшего образования в Пярнуском колледже Тартуского университета.
В министерстве заверяют, что, составляя предложения по увеличению или сокращению набора студентов, там исходят именно из анализов «OSKA». Как и в случае социальной работы, где согласно проведенному анализу речь идет о так называемом рыночном заторе – людей обучают больше, чем нужно, но они не идут работать по профессии.
Среди составителей отчетов «OSKA» можно найти экспертов министерств образования и социальных дел, университетов, а также учреждений социального опеки.
Недочеты по всем фронтам
Исполнительный директор Эстонской ассоциации социальной работы Мерике Мериранд считает, что различных социальных работников мало.
«Их все время ищут, я, конечно, не вижу, чтобы эта сфера была достаточно покрыта. Они выгорают, уходят с работы, меняют профессию, - сказала она. – В 2016 году, когда этот отчет появился, в какой-то момент действительно оказалось много социальных работников с высшим образованием, но направление работы государства за это время настолько изменилось, что я не вижу, чтобы обучение социальных работников можно было каким-то образом ограничить. Сейчас есть система особого ухода, где требуется больше административно-организационного вмешательства. А для этого нужны именно образованные социальные работники, которые могли бы это координировать. Приоритеты государства по сравнению с 2016 годом очень сильно изменились и изменятся еще».
Мериранд согласилась с выводами отчета о том, что очень сильно не хватает работников по уходу, но отметила, что не хватает и социальных работников с высшим образованием: «Одно не может исключать другого. Профессия работника по уходу не слишком популярна. Государство не поспевает за необходимостью платить им нормальную зарплату. Те, кто сначала бы работником по уходу получают профессию социального работника и высшее образование. Нужно идти в ногу с приоритетами и развитием государства, нельзя зацикливаться на этом отчете».
По словам руководителя академического направления социальной защиты, профессора Таллиннского университета Кармен Торос, отчет «OSKA» противоречив, но установка каких-то пределов, по ее оценке, разумна.
«Для меня в этом нет логики, но государство сейчас работает по этому отчету. С одной стороны, он говорит, что обучают слишком много социальных работников с высшим образованием, нужно больше работников по уходу. А, с другой стороны, во многих местах в отчете говорится, что у некоторых социальных работников не хватает высшего образования», - сказала она.
Сокращение приема студентов, по словам Торос, это прямое последствие «OSKA». «Прием на социальную работу на уровне бакалавриата сокращается год от года, в магистратуре цифры остались теми же. В других частях, которые касаются повышения качества социальной работы, выводы отчета, конечно, адекватные», - добавила она.
Образование на заднем плане
Торос отметила, что и последнее исследование ассоциации социальных работников говорит о том, что почти половина имеющихся социальных работников не имеют высшего образования по специальности, а почти 10 процентов из них вообще не имеют никакого высшего образования.
«Если мы посмотрим на соседние страны, то, например, в Финляндии без степени магистра ни один работник по защите детства и социальный работник не может принять ни одного важного решения. Для этого нужны знания, чтобы взвесить, какое решение будет лучшим в интересах ребенка или клиента. Тут недостаточно иметь доброе сердце. Но этот противоречивый отчет „OSKA“ является главный указателем направления развития государства», - говорит профессор Таллиннского университета.
По словам руководителя программ магистерского обучения закрывающихся в Тартуском университете социальной работы и социальной политики Мерле Линно, в социальной работе в Эстонии всегда не хватало уверенности в том, что развитие сферы деятельности стоит за обучением: «В 1990-х годах, когда эти должности начали создавать, у людей не было необходимой подготовки. Но в практике укоренилось, что важно иметь жизненный и рабочий опыт, а на академическое образование в социальной работе все время обращали мало внимания. Это может быть той загвоздкой, за которую и зацепился отчет».
И Тором, и Линно отметили, что местные самоуправления сбились с ног в поисках социальных работников, но это не означает, что выпускники вузов вообще не идут работать в социальную сферу. Они могут работать, например, в системе образования, в полиции или в области права.
«Эта сфера деятельности сегодня большая и широкая. Даже, если они не идут работать в самоуправления, это не значит, что государство разбазаривает деньги. Знаний по социальной работе не хватает и в других сферах деятельности», - сказала Линно.
По словам руководителя программы Тартуского университета, еще в отчете трехлетней давности было отмечено, что по прогнозам в связи с изменениями в социальной сфере в тот момент не нужно было такого количества руководителей и работников на уровне социальной политики, прежде чего, из-за реформы специального ухода: «Но человек с образованием магистра вероятнее всего сейчас работает именно на таких должностях».
И Линно добавила, что из отчета нельзя вычитать призыва, будто в социальной работе достаточно иметь лишь доброе сердце и средне-специальное образование, а из-за нехватки работников по уходу нужно думать лишь о сути этой работы: «И работа специалиста по уходу заключается в том, чтобы предложить пожилым людям насыщенные дни, а не просто позаботиться о физическом теле».
В Министерстве социальных дел подтвердили, что в сфере деятельности ощущается нехватка рабочей силы. Особенно не хватает квалифицированных работников, которые непосредственно оказывали бы услуги нуждающимся в помощи. Одно лишь обучение, по оценке министерства, не гарантирует, что эти места будут заполнены – вопрос также в мотивирующей заработной плате и в общей репутации сферы деятельности. Поскольку спрос на различные долгосрочные услуги по уходу все увеличивается, в ближайшие годы есть планы заниматься поиском именно квалифицированной рабочей силы для этой сферы деятельности.
Если согласно отчету «OSKA», опирающемуся на перепись населения и исследования рабочей силы, в Эстонии имеются более 9000 социальных работников, то данные министерства, полученные при помощи чуть иной методики, показывают, что в социальной сфере сейчас заняты менее 6000 человек.
Выводы отчета «OSKA» за 2016 год
- Социальной сфере ежегодно требуются 335 новых работников.
- Необходимы 85 работников с высшим образованием и 250 со средне-специальным.
- Уровневое обучение в год заканчивают 450 человек, из них 280 в высшем образовании и 170 в средне-специальном.
- Среди учащихся на работника по уходу в училищах больше всего совершеннолетних людей. Таким образом, не хватающую часть можно покрыть предложением о переобучении для приходящих в сферу деятельности людей.
- Новые технологии в течение ближайших пяти лет не покроют потребность в человеческих руках.
- Увеличивается потребность в руководителях и руководителях высшего звена для сфер деятельности, исполняющих роль заказчика.
- Социальный работник должен все больше понимать свою работу, исходить из прав человека и знать законы.