Джулиани и Пенс отказались сотрудничать с Конгрессом США по импичменту Трампа

Джулиани во вторник, 15 октября, проигнорировал крайний срок, установленный конгрессменами для передачи документов по так называемому "украинскому делу".

Адвокат Джулиани Джоун Сейл объяснил это тем, что данные документы находятся под защитой в рамках доверительных отношений между адвокатом и клиентом. Одновременно Сейл выразил мнение, что начатая конгрессменами процедура импичмента Трампа неконституционна, безосновательна и незаконна.

Споры вокруг конституционности процедуры импичмента

Со своей стороны адвокат Пенса Мэтью Морган также указал на возможное нарушение конгрессменами Конституции США, поскольку Палата представителей не провела голосования о начале расследования "украинского дела".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на пресс-конференции возразила, что в таких обстоятельствах голосование не нужно. "Проведение голосования не является обязательным, поэтому мы не будем проводить его в настоящее время", - сказала она.