Джулиани и Пенс отказались сотрудничать с Конгрессом США по импичменту Трампа

Личный адвокат президента США Трампа Руди Джулиани и вице-президент США Майк Пенс отказываются сотрудничать с Палатой представителей Конгресса в рамках процедуры, которая может привести к импичменту Трампа, пишет DW.com.
Джулиани во вторник, 15 октября, проигнорировал крайний срок, установленный конгрессменами для передачи документов по так называемому "украинскому делу".
Адвокат Джулиани Джоун Сейл объяснил это тем, что данные документы находятся под защитой в рамках доверительных отношений между адвокатом и клиентом. Одновременно Сейл выразил мнение, что начатая конгрессменами процедура импичмента Трампа неконституционна, безосновательна и незаконна.
Споры вокруг конституционности процедуры импичмента
Со своей стороны адвокат Пенса Мэтью Морган также указал на возможное нарушение конгрессменами Конституции США, поскольку Палата представителей не провела голосования о начале расследования "украинского дела".
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на пресс-конференции возразила, что в таких обстоятельствах голосование не нужно. "Проведение голосования не является обязательным, поэтому мы не будем проводить его в настоящее время", - сказала она.
Пентагон пока также отказывается выполнить требование конгрессменов о передаче документов. Министерство обороны США сослалось на правовые и практические соображения, которые делают невозможным сотрудничество с Конгрессом "в настоящее время". В Пентагоне также отметили, что расследованию конгрессменов не предшествовало голосование в Палате представителей, к тому же Пентагону не было предоставлено достаточно времени для сбора затребованных документов.