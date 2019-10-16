Ср, 16.10.2019
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  • Водитель снимал на видео, как резвится на своей машине в фонтане, но не учел одного обстоятельства

Водитель снимал на видео, как резвится на своей машине в фонтане, но не учел одного обстоятельства

Полиция начала производство по делу о проступке в связи с тем, что в центре Курессааре автомобиль помылся в фонтане.   

Как пишет Saarte Hääl, автомобиль въехал в фонтан в воскресенье в 22:53. Руководитель патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матис Сикк сказал, что в распоряжении полиции попала запись с установленных в центре города камер видеонаблюдения. «Видео представляет собой возможное вещественное доказательство», - подтвердил Сикк.

По словам главы отдела городского хозяйства в Курессааре Марека Коппеля, вокруг фонтана следовало бы установить круглые вазоны. И это не из-за совершившего наезд автомобиля, а учитывая предстоящие снегопады и то, что водители могут зимой несознательно совершать подобные ошибки.  

Завтра фонтан закроют на зимний период.

Это видео водитель, совершивший описанный выше проступок, снял сам:

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