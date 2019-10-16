Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения

Исследователи изучили карбонатные осадочные породы, которые возникли в течение миллионов лет после ледникового периода, во время которого Земля могла быть полностью скована льдом, пишет Lenta. Ранее считалось, что эти породы сформировались в течение относительно короткого промежутка времени длительностью 10 тысяч лет, когда уровень моря поднялся. Однако теперь специалисты показали, что осадок откладывался сотни тысяч или миллионов лет.

По словам ученых, ледниковый период уничтожил пляжи, пустыни, реки и поймы, остановив процессы выветривания. В результате продукты эрозии, попадающие в океаны через реки, накапливались достаточно медленно. Таяние ледниковых покровов привело к резкому увеличению уровня моря и отступлению береговой линии, а также появлению более чистой морской воды.