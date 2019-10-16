Хозяева - эстонцы, работники - латвийцы: на границе Валга и Валки действует новая крафтовая пивоварня

Завод расположен прямо рядом с магазином Alko1000 в здании, которое на первый взгляд в глаза не бросается. Это Латвия, но на здании можно увидеть табличку «Выруский пивзавод».

Несмотря на то, что пивоварня Võru работает с 2017 года, у нее не было настоящего завода, на котором можно было бы изготавливать собственную продукцию: ее пивоварня разрешала производить на других заводах.

«Мы действительно варим пиво в Валке, но по духу это все-таки Выруский пивзавод. Возможно, когда-нибудь такой появится и в Выру. Там просто не было места, а здесь помещения были, и мы разместились в Валкеь », - сказал один из владельцев завода Эйнар Виснапуу, который также управляет магазинами Alko1000.

Помимо Виснапуу акционерами компании являются Марко Палм и Тармо Лауринг. Виснапуу был недоволен прозвучавшим в социальных сетях мнением, будто бы пиво Cimze производят не они. Именно поэтому он охотно показал все помещения пивзавода.

Большая часть продукции изготавливается вручную, так будет и в дальнейшем. "На нашем заводе нет автоматики, у нас правильная пивоварня. Это не мини-копия A le Coq или Saku. Электронные только термометры и насосы. Требуется много усилий, чтобы сварить пиво. Единственная линия здесь, если ее можно назвать линией, - это разливочный аппарат. Но и здесь бутылки нужно размещать вручную, крышки тоже ставить вручную", - сказал Виснапуу.

Работают латыши

Работников на заводе трое, все они латыши. Завод способен производить 600 000 литров пива в год. Настроение тут царит довольно беззаботное: к моменту прибытия журналистов на пивоварне помимо Виснапуу находился производственный директор Айгарс Рога, который под музыкальное сопровождение наклеивал на бутылки этикетки. Впрочем, в декабре компания должна получить автоматическую линию по наклеиванию этикеток.

Для сравнения: годовой объем производства A Le Coq в 2017 году составил 112,7 млн литров.

Бутылки поставляются на завод из Белоруссии, этикетки - из Эстонии, сырье - от латвийских поставщиков. Помимо воды на производство пива идут два вида хмеля, солод и мох. Виснапуу отметил, что их пиво - натуральной ферментации и нефильтрованное. «Оно стоит полтора-два месяца и затем становится совершенно прозрачным».

Крепость пива Cimze - 5,2 промилле. "Я бы назвал его банным пивом", - говорит Виснапуу.

На первых порах завод производит только пиво Cimze и продает его в Латвии: например, в рижских барах и магазинах, а также в магазинах Alko1000. Через несколько недель оно должно поступить в продажу и в Эстонии. «Латыши довольно хорошо приняли его в первый месяц. Интерес весьма большой», - сказал Виснапуу.

Но почему именно Cimze? Виснапу сказал, что это имя было предложено местными работниками. Янис Цимзе был латвийским педагогом, собирателем народных песен и основоположником хоровой культуры. «Пиво Cimze было сварено в честь Валки, потому что мы основали здесь завод. Это один из самых известных людей здесь в Латвии».

Виснапуу добавил, что имя Цимзе известно и эстонцам. «Тот, кто немного разбирается в музыке или культуре, прекрасно знает, кто такой Цимзе».

В планах и другая продукция

Во сколько обошлось строительство завода, Виснапуу раскрыть не пожелал. Цена на пиво продолжает тот же экономный принцип , что и сеть Alko1000 в целом. В магазинах Валки пол-литровая бутылка стоит 1,39 евро, что для крафтового пива недорого.

"Мы пробуем позиционировать свое пиво таким образом, чтобы его покупали для дома. Чтобы не платили три евро за бутылку объемом 0,3 литра. Вопрос в том, как быстро кто-то хочет вернуть свои вложения. Прибыль будет потихоньку капать, и тогда все в порядке", - объясняет Виснапуу.