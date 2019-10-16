И такое возможно: на внезапные учебные сборы явилась молодая мать с двухмесячным ребенком

Подполковник Индрек Лиллеорг сказал, что повестки были разосланы в 10.15 и первые резервисты были на месте до 13 часов дня.

После так называемых первых ласточек явилась молодая женщина с двухмесячным ребенком. «Когда пришла повестка, она исполнила свой гражданский долг», - сказал Лиллеорг, уточнив, что молодой матери, однако, разрешили вернуться домой.

Если уж с двухмесячным ребенком приходят, то, конечно, были и те, кто хотел приехать на сборы из-за границы. Подполковник говорит, что приехавшим из-за границы компенсируются расходы в размере 125 евро, в пределах страны – до 40 евро. Но только на основании документов, подтверждающих расходы.

На вопрос, как реагируют Силы обороны, если, например, кто-то звонит из Австралии и говорит, что приезд ему слишком дорого обойдется, Лиллеорг отвечает, что все ходатайства об освобождении рассматриваются в индивидуальном порядке. «Не надо всех стричь под одну гребенку», - добавил он.

Сколько вчера в Тапа собралось резервистов, пока не говорят. «Точную цифру можно будет назвать после учений», - сказал Лиллеорг.

Резервистам сначала выдали форму, затем и оружие. После этого начались учения.

Первым на сборы явился Калев Эллеовеэ из Таллинна. Он признался, что уже раньше слышал о возможных сборах, поэтому он заранее приготовил снаряжение, чтобы в любой момент выдвинуться в путь. «Когда пришла повестка, схватил рюкзак, сказал начальнику, что пора - и поехал», - сказал Эллервеэ.