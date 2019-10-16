Фото: в Тарту в детском доме вспыхнул пожар

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Когда спасатели прибыли на место, взрослые работники эвакуировали трех детей. Выяснилось, что на втором этаже горит вентилятор, дым валил из стены. Одному работнику удалось потушить большую часть пожара.

Для того, чтобы добраться до очага возгорания в вентиляционной шахте, спасатели вскрыли стену и потушили пожар. Первый начавший тушить пожар работник вдохнул дым и на машине скорой помощи был доставлен в больницу для проверки здоровья. Причиной пожара стала неполадка вентилятора.

Возле детдома находится заправка. ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, огонь не вышел за пределы шахты. Хотя помещение получило повреждения от дыма, но дети смог продолжить там жить.