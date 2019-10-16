Фото: в Тарту в детском доме вспыхнул пожар

Сегодня в половину десятого утра автоматическая пожарная сигнализация сообщила, что говорит Тартуский христианский дом молодежи на улице Эра возле заправки. В доме находились трое взрослых и трое детей, пишет Tartu Postimees.
Когда спасатели прибыли на место, взрослые работники эвакуировали трех детей. Выяснилось, что на втором этаже горит вентилятор, дым валил из стены. Одному работнику удалось потушить большую часть пожара.
Для того, чтобы добраться до очага возгорания в вентиляционной шахте, спасатели вскрыли стену и потушили пожар. Первый начавший тушить пожар работник вдохнул дым и на машине скорой помощи был доставлен в больницу для проверки здоровья. Причиной пожара стала неполадка вентилятора.
По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, огонь не вышел за пределы шахты. Хотя помещение получило повреждения от дыма, но дети смог продолжить там жить.
Христианский молодежный дом был создан в 2000 году НКО, которая помогает детям и подросткам, который по какой-то причине остались без своего дома или родители которых не могут их растить.