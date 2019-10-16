Ср, 16.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Фото: в Тарту в детском доме вспыхнул пожар

Фото: в Тарту в детском доме вспыхнул пожар

Пожар в детдоме на улице Эра.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня в половину десятого утра автоматическая пожарная сигнализация сообщила, что говорит Тартуский христианский дом молодежи на улице Эра возле заправки. В доме находились трое взрослых и трое детей, пишет Tartu Postimees.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Когда спасатели прибыли на место, взрослые работники эвакуировали трех детей. Выяснилось, что на втором этаже горит вентилятор, дым валил из стены. Одному работнику удалось потушить большую часть пожара.

Для того, чтобы добраться до очага возгорания в вентиляционной шахте, спасатели вскрыли стену и потушили пожар. Первый начавший тушить пожар работник вдохнул дым и на машине скорой помощи был доставлен в больницу для проверки здоровья. Причиной пожара стала неполадка вентилятора.

Возле детдома находится заправка.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, огонь не вышел за пределы шахты. Хотя помещение получило повреждения от дыма, но дети смог продолжить там жить.

Христианский молодежный дом был создан в 2000 году НКО, которая помогает детям и подросткам, который по какой-то причине остались без своего дома или родители которых не могут их растить.

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