Базирующимся в Эстонии британским военным рассылают смс с угрозами. Кто за этим стоит?

Как сообщают источники The Telegraph , британские войска, дислоцированные в Эстонии, жаловались на загадочные сообщения, появляющиеся в их социальных сетях и на мобильных телефонах.

The Telegraph напоминает, что британские войска впервые прибыли в Эстонию в 2017 году.

Один военнослужащий, который не захотел назвать своего имени, сообщил, что некоторые военные получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, и иногда в них говорится: "Мы следим за вами" (We are watching you).