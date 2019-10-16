Маргус Линнамяэ купил Piletilevi

По словам члена правления и исполнительного директора UP Invest Свена Нуутманна, инвестиции были вызваны стремлением к расширению в совершенной новой сфере деятельности. «Мы видим хорошие возможности роста на рынке билетов как в Балтике, так и в Белоруссии, где сейчас работает BTH. Кроме того, мы высоко ценим имевшее место до сих пор развитие предприятия и вклад руководства», - прокомментировал Свен Нуутманн порталу Postimees.