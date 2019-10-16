Маргус Линнамяэ купил Piletilevi

Принадлежащая Маргусу Линнамяэ инвестиционная фирма UP Invest OÜ приобрела Tickets Holdings OÜ (BTH), которая управляет Piletilevi.
По словам члена правления и исполнительного директора UP Invest Свена Нуутманна, инвестиции были вызваны стремлением к расширению в совершенной новой сфере деятельности. «Мы видим хорошие возможности роста на рынке билетов как в Балтике, так и в Белоруссии, где сейчас работает BTH. Кроме того, мы высоко ценим имевшее место до сих пор развитие предприятия и вклад руководства», - прокомментировал Свен Нуутманн порталу Postimees.
Он добавил, что переговоры о покупке были напряженными, но результат удовлетворил обе стороны. Цена сделки не разглашается. Прежнее руководство BTH продолжит свою работу.
Маргусу Линнамяэ и его инвестиционной фирме UP Invest принадлежат Apollo Kino, Apollo Kauplused, спортивные рестораны O’Learyse, кафе Blender, рестораны быстрого питания KFC, кафе-мороженое IceCafe, сеть ресторанов Vapiano, сеть магазинов для домашних животных Pet City и Baltic Film Distribution. UP Invest владеет также крупнейшим медиаконцерном в Прибалтике Postimees Grupp.