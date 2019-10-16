Телефонный скандал вокруг эстонского министра попал на страницы американской прессы

Washington Post рассказывает о том, как министру внешней торговли и инфотехнологий Эстонии заменили телефон, приведя в качестве аргумента угрозу безопасности продукции китайского гиганта.

Американское издание отмечает, что Huawei раскритиковала правительство и средства массовой информации Эстонии за распространение «произвольных и необоснованных» утверждений о рисках кибербезопасности, якобы связанных с мобильными телефонами компании.

Руководитель потребительского сегмента Huawei в странах Балтии Ян Хон сказал, что обвинения в небезопасности их устройств совершенно беспочвенны.