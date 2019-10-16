Телефонный скандал вокруг эстонского министра попал на страницы американской прессы

Скандал вокруг эстонского министра Керт Кинго, чей телефон Huawei был заменен на Apple iPhone, добрался до страниц известной американской газеты Washington Post, пишет Postimees.
Washington Post рассказывает о том, как министру внешней торговли и инфотехнологий Эстонии заменили телефон, приведя в качестве аргумента угрозу безопасности продукции китайского гиганта.
Американское издание отмечает, что Huawei раскритиковала правительство и средства массовой информации Эстонии за распространение «произвольных и необоснованных» утверждений о рисках кибербезопасности, якобы связанных с мобильными телефонами компании.
Руководитель потребительского сегмента Huawei в странах Балтии Ян Хон сказал, что обвинения в небезопасности их устройств совершенно беспочвенны.
Washington Post пишет, что Керт Кингo возглавляет группу экспертов, цель которых заключается в установлении политики и стандартов использования технологий государственными учреждениями Эстонии; при этом, добавляет газета, уже очевидна позиция Балтийской страны, что Huawei не может предлагать в Эстонии технологии сети 5G.