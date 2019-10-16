Ср, 16.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Телефонный скандал вокруг эстонского министра попал на страницы американской прессы

ФОТО: Remo Tõnismäe

Скандал вокруг эстонского министра Керт Кинго, чей телефон Huawei был заменен на Apple iPhone, добрался до страниц известной американской газеты Washington Post, пишет Postimees.

Washington Post рассказывает о том, как министру внешней торговли и инфотехнологий Эстонии заменили телефон, приведя в качестве аргумента угрозу безопасности продукции китайского гиганта.

Американское издание отмечает, что Huawei раскритиковала правительство и средства массовой информации Эстонии за распространение «произвольных и необоснованных» утверждений о рисках кибербезопасности, якобы связанных с мобильными телефонами компании.

Руководитель потребительского сегмента Huawei в странах Балтии Ян Хон сказал, что обвинения в небезопасности их устройств совершенно беспочвенны. 

 Washington Post пишет, что Керт Кингo возглавляет группу экспертов, цель которых заключается в установлении политики и стандартов использования технологий государственными учреждениями Эстонии; при этом, добавляет газета, уже очевидна позиция Балтийской страны, что Huawei не может предлагать в Эстонии  технологии сети 5G.

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