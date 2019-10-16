Министр госуправления: надо помочь Нарве и Кохтла-Ярве ремонтировать квартирные дома или даже строить новые

С другой стороны, министр ожидает первых шагов от самоуправлений:

“Хотим, чтобы самоуправления интенсивнее включились в этот процесс. Чтобы они проанализировали, в каком состоянии находятся многоквартирные дома, и чем можно помочь. В некоторых домах нужно начать с технических систем, которые уже устарели, а потом уже делать эти дома энергоэффективными”.

По словам Яака Ааба, в Кивиыли, Кохтла-Ярве и Валга сейчас реализуется пилотный проект по обновлению жилья. При этом, проблемы с жильем в Нарве и Кохтла-Ярве не одинаковые.

“В Кохтла-Ярве некоторые дома нужно сносить, нужно перемещать людей в те дома, в которых еще можно жить, где условия нормальные. И надо реконструировать дома, чтобы у людей было нормальное жилье. И в Нарве тоже надо помочь в этом. Если не реконструировать техсистемы, крыши, фасады, получится как в Кохтла-Ярве. А так нельзя”.

Министр сообщил, что во время встречи с председателем Нарвского горсобрания Ириной Янович попросил городские власти также проанализировать, есть ли в городе спрос на новое жилье.

“У нас очень мало муниципального арендного жилья, - сказал Яак Ааб. - Сейчас мир так динамичен, что молодые люди, если для них есть работа, специально приезжают в город, а потом снова переезжают. Если для этого нужно купить квартиру, потом продать квартиру, потом снова купить квартиру - в нынешнем мире это очень тяжело. Если цены разнятся, как здесь и в Таллинне, то это почти невозможно. Так что, надо создавать арендное жилье”.

Вообще, обновление жилого фонда наряду с созданием рабочих мест с высокой зарплатой Яак Ааб называет основными факторами развития Ида-Вирумаа. Со своей стороны государство вывело больше тысячи государственных рабочих мест из Таллинна, в том числе в Нарву переехала главная контора Фонда интеграции. По словам Ааба, вывод отдельных учреждений себя оправдывает, а вот целых министерств - нет: Министерство науки и образования переехало в Тарту, но кажется, что большую часть времени его чиновники на самом деле работают в Таллинне.

В ходе своего недавнего визита в Нарву президент Керсти Кальюлайд сказала, что в свое время город “рос, как на стероидах”, и теперь естественно, что население уменьшается.

“Я в этом смысле не согласен с президентом, - сказал Яак Ааб. - Я вижу проблемы регионов - не только здесь, но и на Юго-Востоке люди тоже уезжают, причем уезжают за границу. Там те же проблемы - нет нормальной работы с хорошей зарплатой, нет хорошего жилья и услуг - детских садов, школ”.