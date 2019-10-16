Министр госуправления: надо помочь Нарве и Кохтла-Ярве ремонтировать квартирные дома или даже строить новые

Во вторник в Нарве побывал министр государственного управления Яак Ааб. Вопреки сокращениям в энергетике и ожидаемому росту безработицы, министр считает, что у города - хорошие перспективы развития, и нужно думать не только о создании рабочих мест, но и обновить жилой фонд, чтобы приезжающим на работу специалистам из других регионов было, где жить.
По госинвестициям Ида-Вирумаа - на среднем уровне
В Нарве Яак Ааб познакомился с Центром творчества и предпринимательства на ул. Линда, с Нарвским парком производства и логистики, поговорил с председателем горсобрания Ириной Янович и с правлением Нарвского округа Центристской партии, членом которой он является.
В конце сентября по инициативе Ааба правительство дало распоряжение министерствам изыскать дополнительные возможности по развитию Ида-Вирумаа. После того, как министерства дадут свои предложения, весной правительство обсудит их во время составления бюджетной стратегии.
Сейчас, по словама Яака Ааба, инвестиции государства в Северо-Восток есть, но не больше, чем во многие другие регионы:
“Если сравнивать с другими регионами - это средний уровень. Мы хотим, чтобы этот регион был в приоритете, чтобы больше среднего сюда шло инвестиций. Перспективы - хорошие. Если мы говорим о финансировании из Европейского Союза, то для него региональная политика важна, и Европейская комиссия прямо говорит, что нужно направлять больше денег в регионы”.
Министр госуправления сказал, что в Ида-Вирумаа сильны промышленные традиции, и государство поддерживает как раз промышленные предприятия:
“Я был сегодня в Aquaphor. У них большие планы и в Силламяэ, и в Нарве. Я думаю, они расширяются, делают очень хорошую работу и создают рабочие места, где есть нормальная зарплата - даже выше средней по Эстонии. Такие рабочие места мы хотим создавать”.
Ранее руководитель по маркетингу Фонда развития промпарков Ида-Вирумаа Вадим Орлов неоднократно говорил, что появление новых рабочих мест серьезно осложняет политика эстонских банков, которые, борясь с отмыванием денег, не открывают счета инвесторам с востока - не только вызывающим подозрения, а вообще всем. Яак Ааб на встрече с правлением местной центристской организации рассказал, что правительство эту ситуацию обсуждало:
“Банки считают, что если инвестор из России или Белоруссии, то, на всякий случай, не надо открывать счет. Мы это обсуждали в правительстве, и есть желание как-то разрешить эту проблему. Если возможно, то надо как-то узнавать историю предпринимателя, выяснять, что это нормальный инвестор, и тогда надо открывать банковский счет”.
Яак Ааб рассказал, то шесть новых иностранных предприятий в Ида-Вирумаа (на которых, в сумме открылось около 130 рабочих мест) получили государственное софинансирование, и после этого банки стали к ним более благосклонны.
К хорошим рабочим местам должно прилагаться и хорошее жилье
Министр отдельно отметил состояние жилого фонда в Нарве и Кохтла-Ярве:
“Надо, наверное, помогать квартирным товариществам при реконструкции квартирных домов, чтобы у людей было нормальное жилье, и чтобы молодые люди отсюда не уходили - это тоже очень важно. Во всех регионах Эстонии всё большая проблема, что нет нормального жилья. Какими-то мерами государство должно помочь, и ресурсы для этого есть - у нас будет довольно много денег, которые мы будем получать от квот на СО2 (речь о миллиардах на следующие десять лет), потом европейские ресурсы можно использовать в этих целях”.
С другой стороны, министр ожидает первых шагов от самоуправлений:
“Хотим, чтобы самоуправления интенсивнее включились в этот процесс. Чтобы они проанализировали, в каком состоянии находятся многоквартирные дома, и чем можно помочь. В некоторых домах нужно начать с технических систем, которые уже устарели, а потом уже делать эти дома энергоэффективными”.
По словам Яака Ааба, в Кивиыли, Кохтла-Ярве и Валга сейчас реализуется пилотный проект по обновлению жилья. При этом, проблемы с жильем в Нарве и Кохтла-Ярве не одинаковые.
“В Кохтла-Ярве некоторые дома нужно сносить, нужно перемещать людей в те дома, в которых еще можно жить, где условия нормальные. И надо реконструировать дома, чтобы у людей было нормальное жилье. И в Нарве тоже надо помочь в этом. Если не реконструировать техсистемы, крыши, фасады, получится как в Кохтла-Ярве. А так нельзя”.
Министр сообщил, что во время встречи с председателем Нарвского горсобрания Ириной Янович попросил городские власти также проанализировать, есть ли в городе спрос на новое жилье.
“У нас очень мало муниципального арендного жилья, - сказал Яак Ааб. - Сейчас мир так динамичен, что молодые люди, если для них есть работа, специально приезжают в город, а потом снова переезжают. Если для этого нужно купить квартиру, потом продать квартиру, потом снова купить квартиру - в нынешнем мире это очень тяжело. Если цены разнятся, как здесь и в Таллинне, то это почти невозможно. Так что, надо создавать арендное жилье”.
Вообще, обновление жилого фонда наряду с созданием рабочих мест с высокой зарплатой Яак Ааб называет основными факторами развития Ида-Вирумаа. Со своей стороны государство вывело больше тысячи государственных рабочих мест из Таллинна, в том числе в Нарву переехала главная контора Фонда интеграции. По словам Ааба, вывод отдельных учреждений себя оправдывает, а вот целых министерств - нет: Министерство науки и образования переехало в Тарту, но кажется, что большую часть времени его чиновники на самом деле работают в Таллинне.
В ходе своего недавнего визита в Нарву президент Керсти Кальюлайд сказала, что в свое время город “рос, как на стероидах”, и теперь естественно, что население уменьшается.
“Я в этом смысле не согласен с президентом, - сказал Яак Ааб. - Я вижу проблемы регионов - не только здесь, но и на Юго-Востоке люди тоже уезжают, причем уезжают за границу. Там те же проблемы - нет нормальной работы с хорошей зарплатой, нет хорошего жилья и услуг - детских садов, школ”.
Министр говорит, что государство должно создавать условия, чтобы люди возвращались на родину, даже из-за границы. Но одного волшебного способа для этого не существует, нужны разные меры.