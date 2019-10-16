В Доме Хопнера продолжатся курсы по истории Таллинна

14 ноября в 18.00: Православные церкви в Таллинне

Гид Константин Николаев

Когда на территории современного Таллинна появилась первая православная церковь? Кто строил кафедральный собор в честь святого благоверного Александра Невского, и почему собор посвящен именно этому князю? Какие имена связывают наш город с православной верой?

21 ноября в 18.00: Деревянная архитектура Таллинна

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Деревянная архитектура Таллинна – уникальное явление европейской культуры. С момента своего рождения и до середины XX века Таллинн был преимущественно деревянным. В процессе реконструкции центра здания из дерева массово сносились. Но в современном Таллинне сохранились целостные кварталы деревянной застройки XIX–XX веков.

28 ноября в 18.00: Таллинн – город у моря: от Крузенштерна до «Русалки»

Гид Марина Дунаева

К 200-летию открытия Антарктиды. Паруса и пароходы: от гаваней Балтики до Тихого океана. Какие великие морские путешествия начинались в нашей «тихой гавани»? Почему у таллиннской «Русалки» два крыла? Знаменитые мореплаватели и неизвестные моряки Эстонии. Памятники, им посвященные.

05 декабря в 18.00: Морская крепость Петра Великого: малоизвестная история оборонительных сооружений

Гид Ульяна Вазар

На территории Таллинна сохранилось около 40 объектов, которые так или иначе связаны с Морской крепостью императора Петра Великого. Как строилась эта крепость? Какова была ее основная задача? Какие ее объекты сохранились и как используются в наши дни? В чем уникальность этих исторических построек?

12 декабря в 18.00: Рождество и Новый год в Ревеле царского времени

Журналист и краевед Йосеф Кац

О восприятии «немецкого рождества» местными русскими, о елочных базарах и общественных елках, о типичных подарках и новогодних легендах. На рубеже XIX–XX столетий местные русские газеты жаловались на «сухость и пресность здешнего немецкого Рождества» и сокрушались о том, что их читатели стремятся уехать на зимние праздники в Санкт-Петербург. Но тем, кто оставался в Ревеле на Рождество и Новый год, скучать отнюдь не приходилось!

19 декабря в 18.00: Светские львицы прошлых столетий

Гид Ульяна Вазар

Как проходил день настоящей светской женщины сто, двести лет назад? Как они одевались, какие предпочитали развлечения, чем любили себя баловать? Кто они, дочери и жены богатых и известных дворян? Истории минувших столетий в удивительных женских судьбах той давней поры.

Экскурсии

19 октября в 13.00: Екатериненталь как модный курорт

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

От Петра I до президента Эстонии: дворцы и парки, теннисные корты и бассейн, пруды и канавки, розарий и исторический дуб, очаровательный детский музей и грандиозный KUMU. В чем секрет неизменной популярности Кадриорга от петровских до наших дней?

Сбор перед Кадриоргским дворцом.

26 октября в 13.00: Православное кладбище в Таллинне

Гид Марина Дунаева

«О милых спутниках, которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили...»

От церкви Рождества Богородицы к православному некрополю Александра Невского. Вспомним имена тех, чьи дела и поступки влияли на жизнь нашего города, а творческие произведения живут в веках.

Сбор у Казанской церкви.

02 ноября в 13.00: Предместье Каламая

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

В Средние века в этом старейшем предместье города проживали рыбаки, матросы, лоцманы, здесь были кабаки, дома под красными фонарями и, конечно, рыбный рынок. Войны стирали квартал с лица земли, но он неизменно восставал из руин. Еще недавно запустелый, сегодня Каламая стал богемным и творческим кварталом, его с уверенностью можно назвать новой достопримечательностью Таллинна.