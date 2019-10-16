Звезда НБА Леброн Джеймс подлил масла в огонь протестов в Гонконге

Игрок "Лейкерс" подвергся критике также в США, отметив, что твит Мори о свободе слова может иметь и негативные последствия. Джеймс заявил, что генменеджер команды не обладал полным объемом информации.

В интернете также появились фото и видеозаписи, на которых протестующие, которые поддержали мнение Мори о ситуации в Гонконге, сжигают игровые футболки Леброна Джеймса, а также высмеивают его поведение, нацепив на лица маски с лицом звезды НБА.

Bедущий ESPN Макс Келлерман заявил, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс осторожничает в своих комментариях о конфликте НБА с Китаем, поскольку боится финансовых последствий.

«Это называется продался. Когда ты беспокоишься о миллиардном бизнесе, ты не хочешь проблем и замолкаешь, это называется продался. Я понимаю, что цена очень высока. Очень легко занимать жесткую позицию, когда ставка низкая или ее нет. Кто будет отстаивать свою позицию, когда за это надо платить реальную цену? Мухаммед Али. Но не Леброн Джеймс», – сказал Келлерман.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.

Генменеджер "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори опубликовал в своем Twitter заявление в поддержку протестов в Гонконге, вызвав сильное недовольство в Китае. МИД Китая посоветовал НБА учитывать общественное мнение китайцев.