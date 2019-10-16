Собираетесь сдавать квартиру? Это должен знать каждый собственник жилья

Юристы Эстонского юридического бюро занимались многими случаями, когда владелец жилья несколько месяцев не получал деньги за аренду, и квартирант не согласен также освобождать арендную площадь.

По словам юриста Эстонского юридического бюро Мерике Роозилехт, очень важна роль изучения информации об арендаторе, поскольку даже корректно оформленный договор не гарантирует своевременно поступающие арендные выплаты. «Наш опыт показывает, что большая часть арендаторов-мошенников и ранее поступали так же, а прогуглив их имена, можно найти предупреждение от прежних арендодателей. Разумеется, в идеале отношения арендодателя и арендатора являются доверительными, так как зачастую арендодатель оставляет свое имущество под хозяйским попечением арендатора. Более того, разумно изучить информацию об арендаторе и убедиться в его платежеспособности, рекомендуется с арендатором встретиться и осознать, подходит ли вам этот человек. Если определеное доверительное отношение возникло, необходимо заключить и корректный договор во избежание последующих недоразумений», - заявляет Роозилехт.

Как поступить, если арендатор не платит арендные выплаты?

Арендодатель может досрочно отказаться от договора аренды в чрезвычайном порядке, если квартирант задержал выплату арендной платы, побочных расходов или их значительной части три срока платежа подряд.

По веской причине владелец жилой площади может отказаться как от бессрочного, так и от срочного договора аренды в чрезвычайном порядке. Причина является уважительной, если наймодатель с учетом всех обстоятельста не может предположить, что наниматель продолжит выполнение договора.

В заявлении наймодателя об отказе от договора должны содержаться по крайней мере следующие данные:

1) арендуемый объект;

2) день прекращения действия договора;

3) основание для отказа;

4) в случае отказа от договора аренды жилого помещения порядок и срок отказа.

Как поступить, если арендатор не согласен освободить арендную площадь?

Если арендатор добровольно не освобождает арендную площадь, то арендодатель может потребовать созыва комиссии по аренде о незаконном завладении объекта арендатором или же через суд.

Семь советов наймодателю:

1) Договор — обязательно заключать письменно и зафиксировать все соглашения. В договоре необходимо зафиксировать дату выплаты аренды, способ выплаты аренды (наличными, перечислением) и частоту этого, а также размер арендной платы в виде суммы.

Если выплата аренды производится наличными, то при каждой оплате это необходимо фиксировать с обеих сторон. Если наймодатель запрещает, к примеру, держать домашнего питомца или курить, то это также необходимо письменно зафиксировать в договоре. Арендную площадь надо передать нанимателю на основании акта приема-передачи и в нем необходимо зафиксировать состояние объекта во время передачи и показания соответствующих счетчиков (вода, электричество, газ).