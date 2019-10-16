Huawei позволит переключаться между Android и фирменной системой в новых смартфонах

Так, согласно последним отчетам, компания уже сейчас тестирует выпущенные смартфоны на способность загружать как Android, так и фирменную HarmonyOS. Правда, судя все по тому же отчету, китайский производитель пока находятся на довольно-таки ранней стадии, а потому Huawei так и не выбрала, какие устройства получат поддержку новой функции первыми, пишет Ferra.

Правда, стоит отметить, что генеральный директор компании уже намекнул, что смартфоны серии P40 будут работать под управлением HarmonyOS, так что вполне вероятно, что уже ближайшая флагманская линейка компании получит сразу две операционные системы.