Ср, 16.10.2019
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  • Фото: первые резервисты прибыли на неожиданные сборы в приподнятом настроении

Фото: первые резервисты прибыли на неожиданные сборы в приподнятом настроении

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Правительство решило расширить начавшиеся во вторник учебные сборы «Шип» и сегодня разослали повестки с призывом немедленно явиться еще 1467 резервистам.

Сегодня по предложению командующего Силами обороны помимо призванных вчера резервистов 61-го батальона службы тыла на сборы призваны также резервисты 23-го пехотного батальона. Местом сбора стал походный центр Академии сил обороны, который находится в Тарту по адресу: Раатусе, 110.

До полудня у ворот все было спокойно, можно было заметить лишь по одному прибывающих резервистов – почти за полчаса пришли с десяток молодых людей. Те, кто нашел время коротко побеседовать с Tartu Postimees, сказали, что скорее оживлены внезапными повестками и не видят в сборах ничего плохого.

Один из резервистов отметил, что из-за повестки вынужден был бросить работу на полпути, но коллеги отнеслись к этому с пониманием.

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