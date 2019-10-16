Ср, 16.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Фото: первые резервисты прибыли на внезапные сборы в приподнятом настроении

Фото: первые резервисты прибыли на внезапные сборы в приподнятом настроении

Правительство решило расширить начавшиеся во вторник учебные сборы «Шип» и сегодня разослали повестки с призывом немедленно явиться еще 1467 резервистам.

Сегодня по предложению командующего Силами обороны помимо призванных вчера резервистов 61-го батальона службы тыла на сборы призваны также резервисты 23-го пехотного батальона. Местом сбора стал походный центр Академии Сил обороны, который находится в Тарту по адресу: Раатусе, 110.

До полудня возле ворот все было спокойно, можно было заметить лишь по одному прибывающих резервистов – почти за полчаса пришел десяток молодых людей. Те, кто нашел время бегло побеседовать с Tartu Postimees, сказали, что скорее оживлены внезапными повестками и не видят в сборах ничего плохого.

Один из резервистов отметил, что из-за повестки вынужден был бросить работу на полпути, но коллеги отнеслись к этому с пониманием.

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