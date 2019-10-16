Неуловимый: неизвестный продолжает массово прокалывать шины, поймать его не удается
За почти полтора месяца в Пярну были проколоты десятки шин, но виновник до сих пор не пойман, пишет Pärnu Postimees.
«Полиция продолжает получать сообщения о проколотых шинах в различных районах Пярну, - говорит ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Кайре Контс. – Мы получили несколько сообщений как в конце прошлой недели, так и на этой неделе. Шины протыкают как днем, так и ночью».
По словам следователя, полицейские собрали информацию и просмотрели огромное количество записей с камер видеонаблюдения, но, к сожалению, виновника до сих пор не удалось поймать.
«На то, чтобы проколоть шину, много времени не надо, поэтому это может остаться незамеченным, но мы просим все-таки людей быть внимательными», - сказала Контс.
Полиция по-прежнему просит помощи в установлении личности подозреваемого в проколе шин в Пярну, его запечатлела камера видеонаблюдения 9 сентября в 21.48. Всех, кто узнает человека из видео, просят написать на адрес электронной почты kristiina.hallimae@politsei.ee или позвонить по номеру 444 6568 или 5343 5613.