Неуловимый: неизвестный продолжает массово прокалывать шины, поймать его не удается

«Полиция продолжает получать сообщения о проколотых шинах в различных районах Пярну, - говорит ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Кайре Контс. – Мы получили несколько сообщений как в конце прошлой недели, так и на этой неделе. Шины протыкают как днем, так и ночью».

По словам следователя, полицейские собрали информацию и просмотрели огромное количество записей с камер видеонаблюдения, но, к сожалению, виновника до сих пор не удалось поймать.

«На то, чтобы проколоть шину, много времени не надо, поэтому это может остаться незамеченным, но мы просим все-таки людей быть внимательными», - сказала Контс.