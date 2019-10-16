Фото и видео: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прибалтику

В среду, 16 октября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который встретится с руководителями государства, украинской диаспорой, посетит Музей оккупации и откроет памятную доску, сообщили в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса.
Во время визита президента Украины сопровождает супруга Елена Зеленская, пишет Русский TVNET.
Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций, после чего Левитс и Зеленский выступили перед прессой.
Галерея: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу
В ходе переговоров президенты обсудили двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и «Инициативу трех морей».
Видео: пресс-конференция президентов Латвии и Украины
Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.
Завершится визит президента Украины открытием памятной доски на здании по улице Антонияс, 6 в Риге, где в 1920 году было открыто первое дипломатическое представительство Украины.
Галерея: президент Украины Владимир Зеленский