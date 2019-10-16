Фото и видео: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прибалтику

Во время визита президента Украины сопровождает супруга Елена Зеленская, пишет Русский TVNET.

Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций, после чего Левитс и Зеленский выступили перед прессой.

Галерея: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу

В ходе переговоров президенты обсудили двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и «Инициативу трех морей».

Видео: пресс-конференция президентов Латвии и Украины

Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.

Завершится визит президента Украины открытием памятной доски на здании по улице Антонияс, 6 в Риге, где в 1920 году было открыто первое дипломатическое представительство Украины.