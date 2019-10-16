Кинго: число почтовых отделений не будет сокращено

Кинго сказала, что заказан анализ состояния концерна Omniva, он будет готов к весне, и затем можно будет предпринять следующие шаги и конкретные решения.

Если в октябре прошлого года Департамент конкуренции устанавливал в качестве минимального количества почтовых учреждений 245 вместо 320, то в начале нынешнего сентября в качестве минимального количества выдвинута уже цифра 215.

Сейчас концерн Omniva предлагает услуги свободного рынка или же регулируемые, то есть универсальные почтовые услуги. В интересах большей ясности и прозрачности национальная почтовая компания решила провести анализ разделения услуг, объявил концерн Omniva на прошлой неделе.

Правление Eesti Post намерено на предстоящем 22 октября общем собрании представить предложения по изменению модели почтовой службы. В планах могли быть сохранение 215 контор по предоставлению универсальных услуг, остальные предлагали бы услуги только по востребованию.