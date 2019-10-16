Бешеные деньги: в Инстаграме Роналду зарабатывает больше, чем на поле

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по доходам в инстаграме в прошлом году, передает Sports.ru.
La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo сообщает, что португалец за 12 месяцев опубликовал 49 рекламных постов за 900 000 евро каждый, заработав 44,1 млн евро. Зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет "всего" 31 миллион евро.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял второе место в рейтинге. Он опубликовал 36 записей в Инстаграме – за 590 000 евро каждая – и заработал 21,2 млн евро.
На 4-м месте в рейтинге оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм (около 10 млн евро), на 6-м – нападающий «ПСЖ» Неймар (около 6,5 млн евро).