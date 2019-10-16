На итальянском острове туристам запретили пользоваться картами Google. И вот почему

В городе Баунеи, расположенном на острове Сардиния, появились специальные дорожные знаки, запрещающие пользоваться популярным приложением Google Maps, пишет Turizm. По словам местных властей, в последнее время участились случаи, когда автомобили застревали на непроходимых дорогах из-за того, что водители пользовались неправильными картами Google.

Мэр Баунеи Сальваторе Корриас заявил, что гости острова в попытке добраться до красивейших приморских горных пейзажей пользовались приложением с картами и в итоге оказывались на автомобиле в плену узких троп, предназначенных исключительно для пешеходных прогулок, и не имели никакой возможности даже развернуться.

Последний инцидент произошел с иностранной семейной парой, которую пришлось спасать местным аварийным службам. Их автомобиль Porsche не смог самостоятельно съехать с неровной горной дороги.

Градоначальник добавил, что за последние два года в Баунеи было проведено 144 подобных спасательных операции. Такие работы по спасению застрявших туристов не только дорого обходятся городскому бюджету, но и самим путешественникам, которые несут ответственность за любой ущерб, нанесенный их транспортными средствами, перед страховыми компаниями.

Чтобы устранить проблему, рядом с дорогами начали размещать предупреждения: «Не следуйте указаниям Google Maps». Кроме того, власти пытаются исправить ситуацию непосредственно в картах, направив обращение в компанию Google. Разработчики приложения пообещали решить проблему и найти способы, которые позволят предупредить водителей о типе дороги и возможных сложностях. Но о конкретных сроках никто не сообщает.