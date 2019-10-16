За гран-при PÖFF поборются именитые режиссеры

Самый известный из претендентов на главный приз в размере 10 000 евро – американский режиссер родом из Гонконга Уэйн Ван, в числе достижений которого – «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за «Дым» и главная награда с кинофестиваля в Сан-Себастиане «Золотая раковина» за кинокартину «Тысяча лет хороших молитв». Его новый фильм «Снова возвращаясь домой» – это трогательная драма о сыне, который после длительного отсутствия приезжает в дом престарелых, чтобы приготовить последний ужин для своей умирающей матери. В Таллинне состоится европейская премьера фильма.

Российский режиссер Константин Лопушанский был удостоен главных наград на фестивалях в Варне, Мадриде и Мангейме за свои работы «Письма мертвого человека» и «Посетитель музея». Новая кинолента 72-летнего режиссера, которого называют пророком Апокалипсиса, фильм «Сквозь чёрное стекло» – это история Золушки в современной России, в которой сталкиваются два крайне разных мировоззрения.

Турецкий режиссёр Джан Эвренол, чей сюрреалистический хоррор «Ключ от преисподней» пожинал лавры на самых известных фестивалях фантастического кино, представит на PÖFF свою новую киноработу «Девочка без рта», которую сам автор называет постапокалиптическим приключением для всей семьи.

Предыдущий фильм иранского режиссёра Наргес Абьяра «Дыхание» выиграл гран-при в Таллинне в 2016 году, после чего Иран выдвинул его на «Оскар». И теперь иранка возвращается с новой работой «Во время полнолуния». Сюжет повествует о женщине, вышедшей замуж за мужчину, который попадает под влияние исламизма, что превращает их совместную жизнь в настоящий кошмар.

Именитый датский актёр Ульрих Томсен, звезда фильмов «Торжество. Догма № 1» и «Коммуна», а также исполнитель роли в девятнадцатой бондиане «И целого мира мало», приедет на PÖFF со своей второй режиссёрской работой – сатирической комедией и анти-вестерном «Гутерби» (Дания), в которой два ковбоя-неудачника открывают в американском городке Гутерби ресторан, в котором подают немецкие колбаски.

Ирландское киноискусство представляет Том Салливан с фильмом «Монстр», историей об изнаночной стороне человеческой природы в голодные годы в Ирландии. В фильме немецкого постановщика курдского происхождения Хусейна Табака «Цыганская королева» мать-одиночка живёт в Германии и испытывает социальное отчуждение в обществе из-за её цыганского происхождения и справляется с фрустрацией на боксёрском ринге. В киноленте гонконгского режиссёра Лю Шу «Потерянный цветок лотоса» девушка, потерявшая в аварии мать, ищет виновника происшествия, чтобы восстановить справедливость и обрести душевное спокойствие.

PÖFF опубликует всю основную конкурсную программу 24 октября.