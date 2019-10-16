Глава Банка Эстонии ответил на обвинения о вмешательстве в политику

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, закон обязывает их высказываться по существенным вопросам экономической политики даже в том случае, если по ним активно спорят политики.
Об этом, как передает Rus.ERR, он заявил в среду, комментируя обвинения главы партии «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера, что Банк Эстонии вмешался в политику в связи с планируемой правительством пенсионной реформой.
«Если речь идет о важном вопросе экономической политики, то на Центральный банк законом возложена задача предлагать рекомендации даже в том случае, если данный вопрос служит темой активных политических дебатов», - написал Мюллер на своей странице в Twitter.
.@madis_muller päevapoliitikasse sekkumisest: pensionisüsteemi muudatus mõjutab sadade tuhandete Eesti inimeste elu, mõjutab lühi- ja pikaajaliselt majandust ning riigieelarvet. Seadus kohustab keskpanka andma valitsusele nõu olulistes majandusküsimustes.https://t.co/u2PXB44CqG— Eesti Pank (@EestiPank) 15 октября 2019 г.
Напомним, что Сеэдер, являющийся инициатором пенсионной реформы, сравнил Банк Эстонии с политической партией, после того, как последний провел инфочас по готовящемуся анализу последствий реформы.
На инфочасе было заявлено, что если правительство реализует пенсионную реформу по переводу второй ступени пенсионной ступени на добровольную основу в запланированном виде, это приведет к краткосрочному всплеску экономической активности, за которым последует длительное замедление роста или даже спад экономики. Собственно анализ Банк Эстонии пообещал опубликовать в конце октября.