Глава Банка Эстонии ответил на обвинения о вмешательстве в политику

Об этом, как передает Rus.ERR, он заявил в среду, комментируя обвинения главы партии «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера, что Банк Эстонии вмешался в политику в связи с планируемой правительством пенсионной реформой.

«Если речь идет о важном вопросе экономической политики, то на Центральный банк законом возложена задача предлагать рекомендации даже в том случае, если данный вопрос служит темой активных политических дебатов», - написал Мюллер на своей странице в Twitter.

.@madis_muller päevapoliitikasse sekkumisest: pensionisüsteemi muudatus mõjutab sadade tuhandete Eesti inimeste elu, mõjutab lühi- ja pikaajaliselt majandust ning riigieelarvet. Seadus kohustab keskpanka andma valitsusele nõu olulistes majandusküsimustes.https://t.co/u2PXB44CqG — Eesti Pank (@EestiPank) 15 октября 2019 г.

Напомним, что Сеэдер, являющийся инициатором пенсионной реформы, сравнил Банк Эстонии с политической партией, после того, как последний провел инфочас по готовящемуся анализу последствий реформы.