Эстонские работодатели ищут IT-специалистов за рубежом

По словам главного специалиста EURES Яануса Вальдмаа, мероприятие пройдет в седьмой раз и станет частью серии европейских ярмарок труда.

"Цель состоит в том, чтобы свести иностранных работников с эстонскими работодателями. Это бесплатное мероприятие, которое состоится в интернете 23 октября на английском языке и будет проходить с 12 до 16 часов", - уточнил он.

Кого ищут эстонские работодатели и кто заинтересован в работе в Эстонии?

«В настоящий момент на ярмарку зарегистрировалось около 20 работодателей, и бросается в глаза то, что большинство вакансий связано с IT-сектором. Например, требуются разработчик программного обеспечения, системный администратор, но также нужны люди, владеющие скандинавскими языками, и судостроители», - сказал Вальдмаа.

Вальдмаа также подтвердил, что интерес к работе в Эстонии досточно высок: его проявили примерно 1000 человек. «Таким образом, конкуренция довольно сильная, и у работодателей есть хороший шанс найти подходящего работника. Профиль среднестатистического соискателя: возраст 24-44 года, высшее образование и опыт работы более 5 лет», - сказал Вальдмаа, добавив, что из стран ЕС активнее всего представлены жители Испании, Италии и Франции.

Как происходит поиск работника?

«Преимущество онлайн-мероприятия по набору персонала заключается в том, что участникам не нужно ехать в другую страну, они могут встретиться в интернете на ярмарке. Работодатели могут связаться с подходящими кандидатами, прошедшими предварительный отбор. Работодатели могут пригласить заинтересованных кандидатов на короткое интервью (в видео- или аудиоформате) на онлайн-платформе мероприятия. Подходящих кандидатов компании уже направляют на дальнейший процесс рекрутинга», - рассказал Вальдмаа о процедуре подбора персонала на интернет-ярмарке.

Подходящих для работы кандидатов, принявших предложение работодателя, будет консультировать по поводу переезда в Эстонию команда EURES. Кроме того, работники и работодатели получат поддержку Международного дома.

Хотя до начала ярмарки остается всего неделя, если поторопиться, еще можно опубликовать свое предложение о работе, поскольку регистрация продлится до 18 октября. «Это, безусловно, хороший опыт, и даже если вы не найдете подходящего сотрудника сразу, у вас будет первое знакомство с процессом найма работников из-за рубежа. Этот опыт будет сильно отличаться от того, что происходит на местном рынке найма рабочей силы», - вдохновляет Вальдмаа предпринимателей.