Эстонские работодатели ищут IT-специалистов за рубежом

23 октября в течение четырех часов в интернете будет проходить рекрутинговое мероприятие Enter Estonia для тех эстонских компаний, которые готовы принять на работу людей из других стран Европейской экономической зоны, пишет Postimees.
По словам главного специалиста EURES Яануса Вальдмаа, мероприятие пройдет в седьмой раз и станет частью серии европейских ярмарок труда.
"Цель состоит в том, чтобы свести иностранных работников с эстонскими работодателями. Это бесплатное мероприятие, которое состоится в интернете 23 октября на английском языке и будет проходить с 12 до 16 часов", - уточнил он.
Кого ищут эстонские работодатели и кто заинтересован в работе в Эстонии?
«В настоящий момент на ярмарку зарегистрировалось около 20 работодателей, и бросается в глаза то, что большинство вакансий связано с IT-сектором. Например, требуются разработчик программного обеспечения, системный администратор, но также нужны люди, владеющие скандинавскими языками, и судостроители», - сказал Вальдмаа.
Вальдмаа также подтвердил, что интерес к работе в Эстонии досточно высок: его проявили примерно 1000 человек. «Таким образом, конкуренция довольно сильная, и у работодателей есть хороший шанс найти подходящего работника. Профиль среднестатистического соискателя: возраст 24-44 года, высшее образование и опыт работы более 5 лет», - сказал Вальдмаа, добавив, что из стран ЕС активнее всего представлены жители Испании, Италии и Франции.
Как происходит поиск работника?
«Преимущество онлайн-мероприятия по набору персонала заключается в том, что участникам не нужно ехать в другую страну, они могут встретиться в интернете на ярмарке. Работодатели могут связаться с подходящими кандидатами, прошедшими предварительный отбор. Работодатели могут пригласить заинтересованных кандидатов на короткое интервью (в видео- или аудиоформате) на онлайн-платформе мероприятия. Подходящих кандидатов компании уже направляют на дальнейший процесс рекрутинга», - рассказал Вальдмаа о процедуре подбора персонала на интернет-ярмарке.
Подходящих для работы кандидатов, принявших предложение работодателя, будет консультировать по поводу переезда в Эстонию команда EURES. Кроме того, работники и работодатели получат поддержку Международного дома.
Хотя до начала ярмарки остается всего неделя, если поторопиться, еще можно опубликовать свое предложение о работе, поскольку регистрация продлится до 18 октября. «Это, безусловно, хороший опыт, и даже если вы не найдете подходящего сотрудника сразу, у вас будет первое знакомство с процессом найма работников из-за рубежа. Этот опыт будет сильно отличаться от того, что происходит на местном рынке найма рабочей силы», - вдохновляет Вальдмаа предпринимателей.
Онлайн-ярмарка Enter Estonia действует на платформе www.euripeanjobdays.eu. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.