Джонсон может попросить Брюссель о новой отсрочке Брекзита

"Я могу подтвердить, что, как премьер-министр неоднократно говорил, в первую очередь правительство будет соблюдать закон", - заявил министр Великобритании по Брекзиту Стивен Баркли.

Его комментарий британские СМИ интерпретировали именно как готовность просить о переносе Брекзита, если этого будут требовать обстоятельства.

Считается, что именно на текущей неделе станет ясно, могут ли стороны договориться об условиях Брекзита.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Брекзите c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее умрет в сточной канаве, чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Во вторник координатор ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.

В понедельник стало известно, что лидеры ЕС сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что вероятности заключить сделку по Брекзиту до саммита ЕС нет.

В частности, премьер-министр Финляндии Антти Ринне, чья страна председательствует сейчас в ЕС, заявил, что нет практического или законного пути заключить соглашение до саммита, который состоится в четверг, добавив, что требуется больше времени.

Ранее в понедельник королева Великобритании Елизавета II в речи перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.