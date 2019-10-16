Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии

Им ставят в вину расистские оскорбления английских футболистов. Также на трибунах были зафиксированы нацистские жесты.

Напомним, матч дважды останавливался из-за проявлений расизма. После скандала УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Болгарии. При этом открыто дело и против Англии за неуважение к гимну соперников со стороны болельщиков и недостаточное количество стюардов с их стороны.