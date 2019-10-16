Ср, 16.10.2019
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Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии

Болгарские фанаты во время матча национальных команд Болгарии и Англии

ФОТО: David Klein / Sportimage/PA Images

После матча отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) пять болгарских болельщиков были арестованы, сообщает Спорт-Экспресс.

Им ставят в вину расистские оскорбления английских футболистов. Также на трибунах были зафиксированы нацистские жесты.

Напомним, матч дважды останавливался из-за проявлений расизма. После скандала УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Болгарии. При этом открыто дело и против Англии за неуважение к гимну соперников со стороны болельщиков и недостаточное количество стюардов с их стороны.

Глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку, а министерство спорта страны заявило о разрыве отношений с БФС.

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