Инватакси теперь можно заказывать круглосуточно

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, цель города заключается в обеспечении нуждающимся в помощи более лучшей и удобной услуги, и, без сомнения, этому поспособствуют новые приспособленные для этого автомобили. «Услугу для нуждающихся в помощи на основании конкурса госпоставки будет оказывать предприятие AS Tulika Takso, с которым мы заключили договор на таксоизвоз на пять лет — до конца июня 2024 года, - отметила Бешкина. - Летом этого года мы также расширили для нуждающихся в помощи возможности услуги социального транспорта, определив для людей с ограничениями, пользующихся этой услугой, новые тарифы. Для услуги таксоизвоза из городского бюджета выделяется для каждого такого пользователя в месяц 190 евро, а своя доля оплаты составляет четверть от стоимости каждой поездки».

Победителем конкурса госпоставки стало предприятие Tulika Takso, которое станет обслуживать клиентов тремя новыми специально приспособленными под инвалидные коляски автомобилями VolksWagen Caddy Maxi. Парк инватакси будет пополняться и к весне планируется обслуживать клиентов уже 10 автомобилями. «Условия тедера города Таллинн предусматривало предложение двух инватакси, но для лучшего обслуживания клиентов мы решили начать с трех, а к весне увеличить количество инватакси до десяти. В приобретение инватакси мы инвестировали 400 000 евро», - сказала член правления Tulika Takso Анне Ребане.

По словам Ребане, она уверена в востребованности этой услуги, а Tulika сможет обеспечить доступность значительно более лучшей услуги таксоизвоза: «Для людей, передвигающихся на инвалидной коляске, заказ такси не должен сильно отличаться или быть сложнее, чем заказ обычного такси. В дневное время больше не нужно заказывать такси за 48 часов, как это было раньше. Тремя инватакси мы сможем обеспечить хорошую доступность услуги с 7 до 20 часов, но если нужно быть где-то в конкретное время, то всегда можно на всякий случай заказать такси заранее. Инватакси также теперь обслуживают круглосуточно - для ночных поездок нужен предварительный заказ. Также мы начнем обслуживать и туристов, которые нуждаются в этой услуге», - сказала Ребане.

Инватакси оснащены пандусом и низким полом. Пользователь инватакси может заехать по пандусу через заднюю дверь и во время поездки сидеть в своей коляске. «Водитель такси фиксирует на переднюю часть каркаса инвалидной коляски ремни безопасности и завозит клиента в такси. Ремни пристегиваются, также на заднюю часть каркаса инвалидной коляски устанавливаются ремни безопасности, которые фиксируют коляску на полу и ремни застегиваются. Ремнями фиксируется и пассажир», - описывает Ребане процесс использования инватакси. Водители этих автомобилей прошли основательное обучение — курсы первой помощи, курсы по требованиям безопасности и обучение по особенностям перевозки в транспорте людей с ограничениями.

В Таллинне этой услугой на льготных условиях могут воспользоваться таллиннцы, которые используют для передвижения инвалидное кресло, разные ходунки или коляски, или у кого полностью отсутствует зрение. Льготой можно воспользоваться в пределах Таллинна и на расстоянии до 30 км от границы города.