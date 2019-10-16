Мошенницы-целительницы выманили у двух пожилых жительниц Мустамяэ больше 4000 евро

На прошлой неделе в полицию обратились две пожилых жительницы Мустамяэ, у которых выманили крупные суммы денег в конце сентября и начале октября.

24 сентября примерно в 15 часов в Таллинне на Этихаяте теэ 91-летней женщине подошли две незнакомки, одна из которых представилась целительницей. Женщины говорили по-русски. Пожилую женщину убедили, что надо вместе пойти к ней домой, чтобы освятить воду и наличные деньги, что поможет от болезней. Пострадавшая взяла из дома 4260 евро. Деньги положили в пакет, который вернули пожилой даме. Дома она обнаружила вместо денег газеты.

Второй случай произошел 3 октября, когда примерно в 12 часов на Таммсааре теэ у детского сада две незнакомки подошли к 84-летней женщине. "Она из них также представилась целительницей, были проведены те же действия и пострадавшая также нашла дома вместо денег газеты", – рассказал следователь по особым делам службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Маргус Семенов.

Похожие преступления было совершены в Эстонии весной и в октябре прошлого года. Тогда пожилым жительницам Нарвы, Кохтла-Ярве и Таллинне незнакомые женщины также предлагали исцеление путем благословления воды, пенсионерки понесли ущерб в тысячи евро.

"Своих пожилых родственников надо предупредить о таких схемах. Самые незащищенные в таких ситуациях – это одинокие пенсионеры, у которых нет родственников или близких. В таком случае помочь информацией могут небезразличные соседи, знакомые или социальные работники. Важно помнить, что безопаснее хранить деньги в банке. Ни под какими предлогами не приглашайте к себе незнакомцев домой. Если такой человек постарается проникнуть к вам домой силой, позовите на помощь, например, соседей, и сообщите о происшествии на номер 112", – сказал Семенов.