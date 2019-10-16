Новый подход к получению прав: как экзаменаторы будут оценивать навыки водителя?

«По нашей оценке, система нового экзамена не сделает оценивание более субъективным», - сказал Майт Клейн. Он отметил, что в новой системе оценивания нет точного перечня серьезных ошибок, на основании которого экзамен по вождению считается проваленным, но будут оцениваться в целом знания, умения и поведение кандидата. «Подход с оценкой навыков не означает, что серьезные ошибки не приведут к несдаче экзамена».

Новый экзамен по вождению улучшит обратную связь между экзаменующимся и экзаменатором: какие знания и навыки надо улучшить, если экзамен был провален, объясняет Клейн. Он добавил, что после неудачи ученику будет легче объяснить инсруктору в автошколе, какие навыки и знания ему нужно подтянуть, чтобы сдать экзамен. «Экзаменатор должен определить, какими навыками экзаменуемый обладает и в чем его недочеты», - говорит Клейн. Например, если экзаменуемый не едет с разрешенной скоростью, экзаменатор должен выяснить, почему: потому, что не увидел дорожного знака, который разрешает большую скорость (отсутствует умение следить за дорожными знаками) или боится (отсутствует навык управлять машиной на различных скоростях).

Увеличится минимальное количество часов вождения для В-категории с 23 до 30. «Увеличение часов вождения обусловлено скромными результатами сдающих с первой попытки», - говорит Клейн. По статистике Департамента шоссейных дорог, с первой попытки экзамен на В-категорию сдают только половины пришедших на экзамен.

«Увеличение часов вождения обеспечит кандидатам лучшую подготовку для того, чтобы самостоятельно и безопасно справиться с вождением и тем самым получить лучший результат сдачи экзамена», - считает Клейн, добавляя, что с помощью изменений прогнозируется увеличение числа сдающих с первого раза до 56 процентов. Также уменьшится количество повторных экзаменов и сократятся очереди.

Например, в этом году повторный экзамен сдавали 18 000 человек.