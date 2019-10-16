По словам Кяйса, многие фирмы даже не меняют первые сетевые пароли по умолчанию, а часть предприятий ведет себя подобно частным лицам – самостоятельно создают свои сети, при этом весьма творчески подходя к процессу.

«Например, считают, что мощное устройство гарантирует хорошую зону действия WiFi, и выворачивают сигнал опорной станции на максимум. Но от этого возникает масса шума и помех, что негативно влияет и на пользователей своей сети, и на соседей, что приводит к плохому опыту пользователя», – говорит Кяйс.