Мосгорсуд счел, что видео задержания Устинова подтверждают его виновность

"Судебная коллегия, исследовав в судебном заседании представленные дополнительные доказательства, в том числе видеозаписи, на которых зафиксирован момент задержания Устинова П.Г., а также видеозапись, имеющуюся в материалах дела и полученную следователем из интернет-источника, приходит к выводу, что указанные видеозаписи подтверждают выводы суда о совершении Устиновым П.Г. инкриминируемого ему преступления, и, вопреки доводам защиты, не свидетельствуют о невиновности осужденного", - говорится в апелляционном определении Мосгорсуда по представлению прокуратуры и жалобам адвокатов на приговор Устинову, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Просмотрев все видеозаписи, представленные стороной защиты и стороной обвинения, судебная коллегия приходит к выводу, что на всех записях зафиксированы одни и те же события, происходившие 3 августа 2019 года. (...) Задержание Устинова П.Г. зафиксировано на них с разных ракурсов, но, несмотря на это, все записи в совокупности подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым П.Г. в момент задержания последнего", - отмечает Мосгорсуд.

Кроме того, говорится в документе, "тот факт, что на представленных видеозаписях не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова П.Г., не опровергает его участия в митинге".

"Потерпевший и свидетели обвинения на протяжении всего производства по делу утверждали, что Устинов П.Г. участвовал в митинге, выкрикивал лозунги в адрес органов власти и сотрудников правоохранительных органов, чем, соответственно, и привлек внимание потерпевшего и других сотрудников ОМОНа, и именно по этой причине производилось его задержание. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей не имеется", - пояснил Мосгорсуд.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Мосгорсуд 30 сентября смягчил приговор Устинову - до 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

По решению Мосгорсуда, категория совершенного Устиновым преступления изменена с тяжкого на средней тяжести - об этом суд апелляционной инстанции просила прокуратура.

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита Устинова обжаловала приговор, указав в суде апелляционной инстанции, что он должен быть оправдан ввиду отсутствия в его действиях состава и события преступления.

Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции шесть лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.