Ср, 16.10.2019
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В Эстонии хотят создать интернет-магазин для заключенных

Вируская тюрьма в Йыхви.

ФОТО: Sander Ilvest

Центр регистров и информационных систем (RIK) планирует создать электронный магазин для заключенных, чтобы сделать покупки для задержанных и отбывающих срок в тюрьме проще и менее бюрократичными.

План состоит в том, чтобы объявить конкурс госпоставки на разработку решения, позволяющего заключенным безопасно входить в интернет-магазин, отслеживать остатки на своих счетах и ​​размещать заказы. Также, чтобы можно было заказывать продукты, которые не входят в ассортимент тюремных магазинов, пишет rus.err.ee.

Кроме того, будущий интернет-магазин должен позволять заключенным списывать средства с тюремного счета для оплаты товаров, вести учет товаров и их стоимости в магазине.

Новое решение должно также предусматривать ограничения на продажу различных групп продуктов или если это необходимо, для групп заключенных, и разрешать администрации тюрьмы следить за ходом выполнения заказов, чтобы при необходимости вмешиваться в процесс заказа.

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