В Эстонии хотят создать интернет-магазин для заключенных

План состоит в том, чтобы объявить конкурс госпоставки на разработку решения, позволяющего заключенным безопасно входить в интернет-магазин, отслеживать остатки на своих счетах и ​​размещать заказы. Также, чтобы можно было заказывать продукты, которые не входят в ассортимент тюремных магазинов, пишет rus.err.ee.

Кроме того, будущий интернет-магазин должен позволять заключенным списывать средства с тюремного счета для оплаты товаров, вести учет товаров и их стоимости в магазине.