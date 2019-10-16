В Эстонии хотят создать интернет-магазин для заключенных

Центр регистров и информационных систем (RIK) планирует создать электронный магазин для заключенных, чтобы сделать покупки для задержанных и отбывающих срок в тюрьме проще и менее бюрократичными.
План состоит в том, чтобы объявить конкурс госпоставки на разработку решения, позволяющего заключенным безопасно входить в интернет-магазин, отслеживать остатки на своих счетах и размещать заказы. Также, чтобы можно было заказывать продукты, которые не входят в ассортимент тюремных магазинов, пишет rus.err.ee.
Кроме того, будущий интернет-магазин должен позволять заключенным списывать средства с тюремного счета для оплаты товаров, вести учет товаров и их стоимости в магазине.
Новое решение должно также предусматривать ограничения на продажу различных групп продуктов или если это необходимо, для групп заключенных, и разрешать администрации тюрьмы следить за ходом выполнения заказов, чтобы при необходимости вмешиваться в процесс заказа.